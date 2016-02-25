Необходимо придумать нейминг для компании, которая занимается сублимационной печатью на кружках. Технология нанесения изображения на кружку.
Нейминг для новой компании
Срочно!!!
Краткое описание: новый бизнес, ориентированный на разработку и производство товаров для красоты и здоровья (лекарственные препараты, БАДы и другие продукты этих направлений). Продукты без привязки к стране производителю и используемому сырью. Основной рынок сбыта - страны СНГ.
Пожелания по форме названия: аббревиатура, сложносоставное слово или словосочетание (не больше двух слов).
Название должно быть легким в произношении, одинаково легко писаться и читаться кириллицей.
Восприниматься как русско (украина) говорящими потребителями, так и иноязычными (без свистящих, шипящих и слишком мягких звуков). Для уточнения относительно -фито, -эко и пр., что уже обсуждалось и им не подходит, категорически "нет": -фит, -бад и пр.
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