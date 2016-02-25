Нейминг для новой компании

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт38 заявок594 просмотра

Срочно!!!

Краткое описание: новый бизнес, ориентированный на разработку и производство товаров для красоты и здоровья (лекарственные препараты, БАДы и другие продукты этих направлений). Продукты без привязки к стране производителю и используемому сырью. Основной рынок сбыта - страны СНГ. 

 

Пожелания по форме названия: аббревиатура, сложносоставное слово или словосочетание (не больше двух слов). 

Название должно быть легким в произношении, одинаково легко писаться и читаться кириллицей.

Восприниматься как русско (украина) говорящими потребителями, так и иноязычными (без свистящих, шипящих и слишком мягких звуков). Для уточнения относительно -фито, -эко и пр., что уже обсуждалось и им не подходит, категорически "нет":  -фит, -бад и пр. 

9 лет назад
Kristeella
Кристина 
32 года
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров