# 1 — $ 10

Нужен домен для интернет библиотеки в зоне .ru без точек тире и цифр (естественно свободный).

Домен не обязательно (хотя тоже не плохо) должен быть именно связан напрямую с книгами (хороший пример labirint.ru) главное что бы хорошо звучал и было легко запомнить.