Домен

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен71 заявка1171 просмотр
#1$10

Нужен домен для интернет библиотеки в зоне .ru без точек тире и цифр (естественно свободный). 

Домен не обязательно (хотя тоже не плохо) должен быть именно связан напрямую с книгами (хороший пример labirint.ru) главное что бы хорошо звучал и было легко запомнить.

9 лет назад
vladisi01mos
Влад 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

maksymche
Максим 
42 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
#1
Все ок.
Рекомендую к сотрудничеству, отличный заказчик, всегда на связи, оплата моментально.

Заявки фрилансеров

maksymche
Максим 
42 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Нейминг для интернет-магазина

    $40

    Придумать название для интернет-магазина с одеждой для дома и сна. Одежда очень мимишная с разными прикольными принтами: мишки, енотики, котики, комиксы. Хочется, чтобы название отражало это настроение товаров. Плюсом будет, если название будет русским.

    Нейминг и Слоганы32 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Составить рекламное объявление

    Необходимо составить короткое, но емкое объявление для привлечения детей в коммерческую группу детского сада. Сообщите свою стоимость, а также представьте, пожалуйста, примеры составленных вами объявлений. Тематика примеров может быть любой.

    Нейминг и Слоганы13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Название для интернет-супермаркета

    здравствуйте. Нужно специалист который придумает название для интернет-супермаркета. Название не должно ассоциироваться с типом товаров.. Надо что-то общее и красивое, типа Amazon, Adobe и тд... Пишите стоимость такой работы.

    Нейминг и Слоганы34 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нейминг для новой компании

    $150

    Срочно!!! Краткое описание: новый бизнес, ориентированный на разработку и производство товаров для красоты и здоровья (лекарственные препараты, БАДы и другие продукты этих направлений). Продукты без привязки к стране производителю и используемому сырью. Основной рынок сбыта - ...

    Нейминг и Слоганы38 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Название для сервиса продвижения в Instagram'e

    $50

    Приветствую! Необходимо придумать название для сервиса продвижения в инстаграме. Основные требования: - легко и без ошибок восприниматься на слух чтобы в последствии без ошибок его написать - не использовать составные: ...

    Нейминг и Слоганы99 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется разработка слоганов и продающих текстов

    Требуется разработка слоганов (с обоснованием идей) и продающих текстов для лендингов и наружной рекламы, в основном речь о новых ЖК и других объектах недвижимости, реже другие тематики. Рассчитываем на профессиональный подход. ...

    Нейминг и Слоганы6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Придумать название и доменное название ресурса бронирования туров

    $40

    Необходимо придумать название онлайн ресурса бронирования туров (турпакетов, путешествий) с перспективой одноименной сети туристических агентств в Украине. Ресурс: агрегатор онлайн подбора турпакетов по разным направлениям. Все актуальные туры от разных туроператоров на одном ресурсе ...

    Нейминг и Слоганы75 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нейминг и слоган компании

    $50

    Необходимо разработать нейминг и слоган для сети салонов-магазинов по продаже дверей входных и межкомнатных, натяжных потолков, окон пвх рам и дверей пвх, жалюзи, рулонные шторы, роллеты.   Область применения продукции: строительство, ремонт, дизайн. ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад