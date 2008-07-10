Morrigan

Елена Резнор Morrigan

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Работаю в программах:

Adobe: Photoshop, Illustrator, In Design, PM

Macromedia Flash, DreamWeaver, CorelDraw, FreeHand, etc.

Опыт работы дизайнером с 2003 года

Знания в области маркетинга и брэндинга.

Окончила художественную школу.

Дипломированный специалист "Macromedia Flash".

Рисую "от руки".

Разработка web-сайтов, flash заставок, баннеров, фирменного стиля, логотипов, полиграфической продукции, брендинг, криатив, etc.

Среди моих клиентов:

Myllyn Paras

ООО "Европром"

КО "Любимый край"

ЗАО "Балтийский берег"

работаю качественно и на результат.

не дешево :)

Ценю и свое и Ваше время. Участвую только в оплачиваемых тендерах.

Тестовые работы не выполняю.

Возможен бартер :)

На сайте появляюсь крайне редко, просьба стучаться в ICQ: 433558773

или скайп: helen.reznor

e-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков
Obsession
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Качественно обрисовать картинку в CorelDRAW.
Необходимо было в короткие сроки и очень качественно обрисовать картинку в CorelDrow. Елена выполнила заказ профессионально: внимательно, быстро и безупречно! Со всеми заказами подобного качества буду обращаться только к ней! Настоятельно рекомендую. П.С. Очень приятная девушка. Рада знакомству.
Замечательный заказчик! Очень приятно было работать. Четкая постановка задачи, с оплатой тоже все ок! ) А главное - очень приятный в общении человек ) Всем рекомендую! )
Ответный отзыв
IrinaBax
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
$0
10 баллов
15 лет назад
Создание 2 простых клипарта
Елена, очень внимательна к заказчику, рекомендую ее как специалиста по созданию "клипартов".
Было очень легко и приятно работать )
Ответный отзыв
alexpaul1934
Александр 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$0
10 баллов
15 лет назад
Создание мультимедийной презентации
Великолепный дизайнер! Креативный творческий человек. Большое количество мелких высококачественных эффектов, создают общую гармоничную картину всей презентации. Спасибо за прекрасную работу.
Очень хороший заказчик и приятный в общение человек )
Ответный отзыв