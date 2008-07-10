Работаю в программах:
Adobe: Photoshop, Illustrator, In Design, PM
Macromedia Flash, DreamWeaver, CorelDraw, FreeHand, etc.
Опыт работы дизайнером с 2003 года
Знания в области маркетинга и брэндинга.
Окончила художественную школу.
Дипломированный специалист "Macromedia Flash".
Рисую "от руки".
Разработка web-сайтов, flash заставок, баннеров, фирменного стиля, логотипов, полиграфической продукции, брендинг, криатив, etc.
Среди моих клиентов:
Myllyn Paras
ООО "Европром"
КО "Любимый край"
ЗАО "Балтийский берег"
работаю качественно и на результат.
не дешево :)
Ценю и свое и Ваше время. Участвую только в оплачиваемых тендерах.
Тестовые работы не выполняю.
Возможен бартер :)
На сайте появляюсь крайне редко, просьба стучаться в ICQ: 433558773
или скайп: helen.reznor
e-mail: [email protected]
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