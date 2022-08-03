IOS Mobile Developer

Я IOS Разработчик мобильных приложений, мой опыт разработки мобильных приложений составляет 2+ года.

Пишу нативные приложения на языке Swift в Xcode, разрабатываю приложения разной сложности от самых простых до сложных.

Skills: Alamofire, ApplePay, Kingfisher, Bank card payments, CoreData, UIKit, MapKit, GoogleMaps, CoreLocation, AutoLayouts, MessageKit, Realm, CoreData, MVC, MVP, MVVM, Viper и много других технологий и архитектур для написания хорошего поддерживаемого приложения