Пишу оригинальные статьи на любые гуманитарные темы, а также по химии
Большой опыт написания работ по самым различным темам - от режиссуры до экономики, от биологии до туризма.
Высокий уровень оригинальность, большой опыт создания коротких текстов-анонсов, описаний любых объектов и подобных миниатюр.
Достаточно пунктуальна, выдерживаю сроки, большую часть времени нахожусь на связи.
Стихи, Песни и Проза
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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#3178
Редактирование и Корректура
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#6487
Копирайтинг
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