Пишу оригинальные статьи на любые гуманитарные темы, а также по химии

Большой опыт написания работ по самым различным темам - от режиссуры до экономики, от биологии до туризма.

Высокий уровень оригинальность, большой опыт создания коротких текстов-анонсов, описаний любых объектов и подобных миниатюр.

Достаточно пунктуальна, выдерживаю сроки, большую часть времени нахожусь на связи.