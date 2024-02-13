Привет, дорогой друг!
Пишу программы/скрипты/высоконагруженные сервисы на языках C++/C,
Знаком с Qt5-6, Допускаю использование других ЯП в меру необходимости.
В приоритете постоянное сотрудничество.
Я против войны в Украине!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#433
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$20
9 баллов
год назад
PythonПарсинг данных
Работа выполнена, сроки соблюдены.
Ответный отзыв
Всё прошло отлично.
$25
10 баллов
год назад
PythonTelegramНаписание скриптовСоздание парсеров
Роман сделал заказ качественно и быстро, соблюдал техническое задание и самостоятельно предлагал решения для возникающих вопросов. Крайне рекомендую сотрудничать с романом.
Ответный отзыв
Заказчик подробно описал задание, при выполнении не возникло проблем
Прикладное ПО
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга