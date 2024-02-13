NRxx

Роман NRxx

 
25 лет
год на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Привет, дорогой друг!

Пишу программы/скрипты/высоконагруженные сервисы на языках C++/C,
Знаком с Qt5-6, Допускаю использование других ЯП в меру необходимости.
В приоритете постоянное сотрудничество.

#12Python
#15Telegram
#18Создание парсеров
#24Написание скриптов
#25Парсинг данных
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#433
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

egenius
46 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
9 баллов
год назад
Спарсить контент
PythonПарсинг данных
Работа выполнена, сроки соблюдены.
Всё прошло отлично.
Ответный отзыв
guest_16387163622666
3 года в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
год назад
Парсер сообщений из каналов Telegram
PythonTelegramНаписание скриптовСоздание парсеров
Роман сделал заказ качественно и быстро, соблюдал техническое задание и самостоятельно предлагал решения для возникающих вопросов. Крайне рекомендую сотрудничать с романом.
Заказчик подробно описал задание, при выполнении не возникло проблем
Ответный отзыв
Прикладное ПО
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга