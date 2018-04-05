Все когда то начинали... ))
Да, я новичок здесь, и мне очень сложно брать заказы. Но ведь все когда то начинали... Если вы принадлежите к такому числу, то поймете и выберете меня. Ведь мне нужно зарабатывать хорошую репутацию, значит стараться ))) заранее спасибо.
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Редактирование и Корректура
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Рерайтинг
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Стихи, Песни и Проза
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Транскрибация
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Чертежи и Схемы
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