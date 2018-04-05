Все когда то начинали... ))

Да, я новичок здесь, и мне очень сложно брать заказы. Но ведь все когда то начинали... Если вы принадлежите к такому числу, то поймете и выберете меня. Ведь мне нужно зарабатывать хорошую репутацию, значит стараться ))) заранее спасибо.