NataliKatrich

Натали NataliKatrich

 
59 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Печатное слово - двигатель бизнеса!

Несмотря на развитие информационных технологий, люди читали, читают и будут читать. В них это заложено на генетическом уровне. И потому печатное слово имеет и сейчас огромную силу.

Благодаря правильному наполнению сайта увлекательными статьями, вы привлечете потенциальных покупателей. Нужный продающий текст увеличивает продажи в несколько раз. Уникальный текст выведет на первые страницы поисковиков.

Во всем этом я могу вам помочь. Имея психологическое образования, я знаю болевые точки любой целевой аудитории. В результате нашего сотрудничества ваши клиенты будут читать то, что хотят прочесть и делать то, что необходимо вам. Я работаю вдумчиво, тщательно изучая вопрос и целевую аудиторию. Точно придерживаюсь ТЗ заказчика, однако, если посчитаю, что что-то можно сделать лучше, обязательно озвучу свою точку зрения. Не люблю работу "10 текстов за два часа". Это конвейер, а не творческий подход. Обо всех выходных, отпусках предупреждаю заранее. Если не уверена, что это моя тема, говорю сразу, а не тяну до последнего. Вы получите ответственного, творческого партнера, душой болеющего за свое дело.

Обращайтесь - и ваш бизнес возродится!

E-mail: [email protected]

Отзывы заказчиков

Kiso
48 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Корректировка текста
Спасибо за прекрасно выполненную работу! Быстро, четко и без лишних вопросов. Очень серьезно подошла к заданию - тесту, даже слишком. Рекомендую Наталью, как ответственного исполнителя Всем Правильным и Положительным Заказчикам.
Редактирование и Корректура
1 отзыв
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Копирайтинг
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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