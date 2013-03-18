Печатное слово - двигатель бизнеса!

Несмотря на развитие информационных технологий, люди читали, читают и будут читать. В них это заложено на генетическом уровне. И потому печатное слово имеет и сейчас огромную силу.

Благодаря правильному наполнению сайта увлекательными статьями, вы привлечете потенциальных покупателей. Нужный продающий текст увеличивает продажи в несколько раз. Уникальный текст выведет на первые страницы поисковиков.

Во всем этом я могу вам помочь. Имея психологическое образования, я знаю болевые точки любой целевой аудитории. В результате нашего сотрудничества ваши клиенты будут читать то, что хотят прочесть и делать то, что необходимо вам. Я работаю вдумчиво, тщательно изучая вопрос и целевую аудиторию. Точно придерживаюсь ТЗ заказчика, однако, если посчитаю, что что-то можно сделать лучше, обязательно озвучу свою точку зрения. Не люблю работу "10 текстов за два часа". Это конвейер, а не творческий подход. Обо всех выходных, отпусках предупреждаю заранее. Если не уверена, что это моя тема, говорю сразу, а не тяну до последнего. Вы получите ответственного, творческого партнера, душой болеющего за свое дело.

Обращайтесь - и ваш бизнес возродится!

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