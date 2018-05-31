NataliaRossi

Необходима помощь в прозвоне базы клиентов. 1000 контактов. Подробности в л/с.
Всем привет!
Меня зовут Наталия и я создаю САЙТЫ.
А так же занимаюсь ПРОДВИЖЕНИЕМ и ПОДДЕРЖКОЙ готовых сайтов.
Моя цель - разработка именно ПРОДАЮЩЕГО сайта, нацеленного на привлечение новых клиентов, а не «сайт ради сайта».
Гарантирую АДЕКВАТНЫЕ ЦЕНЫ, КАЧЕСТВО и исполнение заказа в ОГОВОРЕННЫЕ СРОКИ !
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Мои услуги:
Создание сайтов под ключ (визитка, корпоративный сайт, лендинг (одностраничный сайт), интернет-магазин и т.п.);
Настройка Яндекс Директ и Google Adwords;
SEO;
Наполнение уже работающих сайтов.
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ЗВОНИТЕ! Отвечу на все ваши вопросы (с 10-00 до 22-00 ежедневно)
*Консультация бесплатно.
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Хотите получить аудит вашего сайта БЕСПЛАТНО? Позвоните мне прямо сейчас!
А еще подберу 10 лучших лендингов в вашей нише со всей России абсолютно бесплатно.
Беру не более 5 проектов в месяц, тем самым гарантируя качество своих услуг.
- $5Финансовые услуги3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Интересуют консультации по реализации проектных шаблонов и паттернов на php. Кто разбирается, напишите свои условия. Консультация в Скайп.Системное программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно почистить комментарии на сайтах вроде антиджоб и др. Интересует срок и стоимость.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать анимированный ролик наподобие этого https://www.youtube.com/watch?v=0seqGaUkQTc. Но можно гораздо проще. Пишите сроки и стоимость.3D-графика14 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт http://krovelshik-dona.ru/ Нужно на нем найти все ошибки и недоработки. И написать, можете исправить или нет. Если да, то стоимость и сроки.Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать код калькулятора наподобие этого http://sms-m.ru/modulnie-zdaniya/calculator-modulnogo-zdaniya Подробнее в личном общении. Пишите сроки и стоимость.HTML-верстка8 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть настроенная РК Поиск. Её нужно проверить и при необходимости донастроить. А так же дать рекомендации по дальнейшему сопровождению.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо настроить смс автоматическую рассылку. Пишите цену от каких объемов и в какие сроки готовы исполнить.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо настроить РК Яндекс Директ для сайта по недвижимости http://vipnedvizkaug.ru/ (сайт еще на активации если не отражается) в г. Ростове-на-Дону. Пишите сроки и стоимость работ.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть страничка в инстаграмм. Нужно её раскрутить и продвигать. Пишите ваши условия. Предпочтения начинающим SMM-кам. Чтобы недорого+хороший отзыв.Социальные сети (SMM и SMO)28 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо настроить РК Яндекс Директ для сайта по натяжным потолкам в г. Ростове-на-Дону http://iris161.ru/. Пишите сроки и стоимость работ.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо создать лендинг на любой платформе (главное, чтобы оплата в месяц за платформу была не более 300 руб.). Тематика ремонт, строительство и дизайн. Сайт нечто среднее между http://prorab-161.ru и http://xn--80aaappdcgeoucgd1a1h5dq.xn--p1ai/ Пишите ваши цены и сроки. И на ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт на Wordpress. Нужно добавить товары в интернет-магазин, название товара и его характеристики вышлю исполнителю. Товаров около 200 В заявке указывайте итоговую цену и сроки.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад