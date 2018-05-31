NataliaRossi

Наталия NataliaRossi

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Менеджер интернет рекламы

Всем привет! 

Меня зовут Наталия и я создаю САЙТЫ. 

А так же занимаюсь ПРОДВИЖЕНИЕМ и ПОДДЕРЖКОЙ готовых сайтов. 

Моя цель - разработка именно ПРОДАЮЩЕГО сайта, нацеленного на привлечение новых клиентов, а не «сайт ради сайта». 

Гарантирую АДЕКВАТНЫЕ ЦЕНЫ, КАЧЕСТВО и исполнение заказа в ОГОВОРЕННЫЕ СРОКИ ! 

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Мои услуги: 

 Создание сайтов под ключ (визитка, корпоративный сайт, лендинг (одностраничный сайт), интернет-магазин и т.п.); 

 Настройка Яндекс Директ и Google Adwords; 

 SEO; 

 Наполнение уже работающих сайтов. 

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 ЗВОНИТЕ! Отвечу на все ваши вопросы (с 10-00 до 22-00 ежедневно) 

*Консультация бесплатно. 

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Хотите получить аудит вашего сайта БЕСПЛАТНО? Позвоните мне прямо сейчас! 

А еще подберу 10 лучших лендингов в вашей нише со всей России абсолютно бесплатно. 

Беру не более 5 проектов в месяц, тем самым гарантируя качество своих услуг. 

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$30
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Отзывы фрилансеров

gokinam
Мария 
32 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Необходимо настроить РК Яндекс Директ
Заказчика рекомендую! Ясно и четко поставлена задача, оплата своевременно, постоянная обратная связь. Спасибо, приятно работать)
С Марией работаем уже не в первый раз. Отличный специалист. Рекомендую!
Ответный отзыв
tamaradmytriieva
Тамара 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Настройка Яндекс Директ
Наталия - человек, с которым удобно работать; всем желаю таких заказчиков!
Рекомендую Тамару как ответственного исполнителя. РК настроила грамотно и в установленные сроки.
Ответный отзыв
gokinam
Мария 
32 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$16
10 баллов
7 лет назад
Есть настроенная РК Поиск. Её нужно проверить.
Рекомендую заказчика и буду рада продолжить работу далее! Задание четко и ясно, постоянная обратная связь, никаких проблем не возникло! Спасибо!
Очень понравилось работать с Марией. Все четко и оперативно. Рекомендую. Отличный специалист!!! Будем сотрудничать дальше)))
Ответный отзыв
lapka34
Мария 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Заполнение карточек товара на Wordpress
WordPress
Рекомендую Наталию как честного и порядочного заказчика с четкими требованиями и приятным общением! Спасибо за интересный проект и до новых встреч :)
Рекомендую Марию как ответственного и приятного в общении исполнителя. Все сделала четко и быстро. Будем сотрудничать дальше :)
Ответный отзыв