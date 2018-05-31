NataliaRossi

Менеджер интернет рекламы

Всем привет!

Меня зовут Наталия и я создаю САЙТЫ.

А так же занимаюсь ПРОДВИЖЕНИЕМ и ПОДДЕРЖКОЙ готовых сайтов.

Моя цель - разработка именно ПРОДАЮЩЕГО сайта, нацеленного на привлечение новых клиентов, а не «сайт ради сайта».

Гарантирую АДЕКВАТНЫЕ ЦЕНЫ, КАЧЕСТВО и исполнение заказа в ОГОВОРЕННЫЕ СРОКИ !

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Мои услуги:

Создание сайтов под ключ (визитка, корпоративный сайт, лендинг (одностраничный сайт), интернет-магазин и т.п.);

Настройка Яндекс Директ и Google Adwords;

SEO;

Наполнение уже работающих сайтов.

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ЗВОНИТЕ! Отвечу на все ваши вопросы (с 10-00 до 22-00 ежедневно)

*Консультация бесплатно.

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Хотите получить аудит вашего сайта БЕСПЛАТНО? Позвоните мне прямо сейчас!

А еще подберу 10 лучших лендингов в вашей нише со всей России абсолютно бесплатно.

Беру не более 5 проектов в месяц, тем самым гарантируя качество своих услуг.