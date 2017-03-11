Nataliia_Tsimbal

Формирование базы контактов (электронная почта, телефоны и юридические адреса), северная Америка. Только для специалистов с высоким уровнем владения английским языком Рассматриваем кандидатов. ориентированных на долгосрочное сотрудничество
Основная специализация: формирование и управление удалёнными командами.
1. Подбор оптимальных моделей найма, формирование бюджета на найм.
2. Консультирование относительно организации удалённых подразделений, законодательства стран найма, анализ заработных плат.
3. Найм: формирование профиля кандидатов, первичные собеседования, включая технические
интервью, тестирования, организация финальных собеседований.
Отрасли: IT, e-commerce, интернет маркетинг, онлайн обучение.
Найм TOP&Middle management: Product/Project management, COO, Руководители отделов продаж.
Найм Разработчиков: (РНР, JavaScript, MySQL,ООП, twig/smarty, Symfony2/Yii2, *Nginx, memcached); Front-end (HTML5 и CSS3, JavaScript, React.js); Full-stack.
Специалистов по продвижению: SEO/SEA специалисты, РРС менеджеры, SMM менеджеры, PR менеджеры.
Формирование отделов продаж.
Регионы найма: страны СНГ, Европы, Азии.
Анализ рынка заработных плат, консультирование СЕО компаний относительно системы KPI, системы вознаграждения сотрудников.
Договорная работа: составление агентских договоров, договоров о переуступке авторских прав (web-сайтов, контента), использование прав интеллектуальной собственности, о неразглашении конфиденциальной информации.
- Базы данных3 заявкиЗакрыт8 лет назад