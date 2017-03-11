Nataliia_Tsimbal

Наталия Nataliia_Tsimbal

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
HR Manager

Основная специализация: формирование и управление удалёнными командами.

1. Подбор оптимальных моделей найма, формирование бюджета на найм.

2. Консультирование относительно организации удалённых подразделений,  законодательства стран найма, анализ заработных плат.

3. Найм: формирование профиля кандидатов, первичные собеседования, включая технические

интервью, тестирования, организация финальных собеседований.

Отрасли: IT, e-commerce, интернет маркетинг, онлайн обучение.

Найм TOP&Middle management: Product/Project management, COO, Руководители отделов продаж.

Найм Разработчиков: (РНР, JavaScript, MySQL,ООП, twig/smarty, Symfony2/Yii2, *Nginx,  memcached); Front-end (HTML5 и CSS3, JavaScript, React.js); Full-stack.

Специалистов по продвижению: SEO/SEA специалисты, РРС менеджеры, SMM менеджеры, PR менеджеры.

Формирование отделов продаж.

Регионы найма: страны СНГ, Европы, Азии.

Анализ рынка заработных плат, консультирование СЕО компаний относительно системы KPI, системы вознаграждения сотрудников. 

Договорная работа: составление агентских договоров, договоров о переуступке авторских прав (web-сайтов, контента), использование прав интеллектуальной собственности, о неразглашении конфиденциальной информации.