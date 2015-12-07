Здравствуйте вэбмастера! Нужен сайт, посвященный нескольким спортивным направлениям. Дюбжет: 50$ ТЗ: бесплатный движок платный хостинг (надежный), но по-дешевле То, что нужно в дизайне принципиально: сайт не большой, но чтобы на центральной странице с первого взгляда было все понятно об организации 1) светленькие ...