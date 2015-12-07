Nelenanka

Елена Nelenanka

 
50 летНидерланды/Амстердам
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Мир справедлив!!!

Детское ушу

адаптация традиционного ушу под игровые детские программы

подбор индивидуальных комплексов

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Служба доставки цветов на бесплатном движке

    $300

    Нужно -сделать сайт службы доставки цветов очень похожий на : http://rus-buket.ru На свободных движках: друпал\ вордпресс\ PrestaShop\ Обязательные условия:  1) свободные движки: вордпресс; друпал-- предпочтительнее. Преста-Шоп менее предпочтительнее, но можно. 2) жесткая безопасность: измененный адрес админ панели; авто-бан за неправильные ...

    WordPressHTMLDrupalPrestashop
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт направления спортивной организации

    $50

    Здравствуйте вэбмастера! Нужен сайт, посвященный нескольким спортивным направлениям. Дюбжет: 50$ ТЗ: бесплатный движок платный хостинг (надежный), но по-дешевле То, что нужно в дизайне принципиально: сайт не большой, но чтобы на центральной странице с первого взгляда было все понятно об организации 1) светленькие ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
shutxxx
Андрей 
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Сайт направления спортивной организации
Грамотное ТЗ. Оплата в срок. Елена пошла на компромисс- немного запустил срок выполнения задания. Приятный заказчик- советую.
Работа по созданию сайта "под ключ" выполнена в срок и с соблюдением ТЗ (http://zdorovyaput.ru/) Андрей, в процессе работы, записал подробные видеоуроки по управлению сайтом. И предложил какой-то там спец тариф по хостингу- короче мне сайт обходится в 100р.\мес. всего. Я довольна. Правда сроки немного были "отодвинуты", но мне это было не принципиально. Качество главнее.
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