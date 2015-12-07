Нужно -сделать сайт службы доставки цветов очень похожий на : http://rus-buket.ru На свободных движках: друпал\ вордпресс\ PrestaShop\ Обязательные условия: 1) свободные движки: вордпресс; друпал-- предпочтительнее. Преста-Шоп менее предпочтительнее, но можно. 2) жесткая безопасность: измененный адрес админ панели; авто-бан за неправильные ...
Мир справедлив!!!
Детское ушу
адаптация традиционного ушу под игровые детские программы
подбор индивидуальных комплексов
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $300Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Здравствуйте вэбмастера! Нужен сайт, посвященный нескольким спортивным направлениям. Дюбжет: 50$ ТЗ: бесплатный движок платный хостинг (надежный), но по-дешевле То, что нужно в дизайне принципиально: сайт не большой, но чтобы на центральной странице с первого взгляда было все понятно об организации 1) светленькие ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
8 лет назад
Грамотное ТЗ. Оплата в срок. Елена пошла на компромисс- немного запустил срок выполнения задания. Приятный заказчик- советую.
Ответный отзыв
Работа по созданию сайта "под ключ" выполнена в срок и с соблюдением ТЗ (http://zdorovyaput.ru/) Андрей, в процессе работы, записал подробные видеоуроки по управлению сайтом. И предложил какой-то там спец тариф по хостингу- короче мне сайт обходится в 100р.\мес. всего. Я довольна. Правда сроки немного были "отодвинуты", но мне это было не принципиально. Качество главнее.