NemytovStas

Станислав Немытов NemytovStas

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Адаптивная верстка, Web-программирование.

Мои контакты:

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность.
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка / Responsive.
  • Bootstrap 4.
  • Git
  • Mouse based/Scrolling parallax.
  • Аккуратный и логичный код.
  • Использование спрайтов.
  • Комментарии.
Качественная верстка в срок по разумным ценам. 
HTMLBootstrapjQueryGit
Портфолио
HTML-верстка
нет отзывов
$20/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$40/час
от $200от 7 дней
нет рейтинга