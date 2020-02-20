Станислав Немытов NemytovStasNemytovStas
31 годРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Адаптивная верстка, Web-программирование.
Мои контакты:
- E-mail, Hangouts: [email protected]
- WhatsApp: +34631379652
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка / Responsive.
- Bootstrap 4.
- Git
- Mouse based/Scrolling parallax.
- Аккуратный и логичный код.
- Использование спрайтов.
- Комментарии.
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