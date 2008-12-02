Nestor_Kiev

Андрей Нестроевой Nestor_Kiev

 
54 годаУкраина/Алешки
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует

  • WEB и ASP.NET программирование. Постоянный проект.

    Разработка и поддержка сайта высокой сложности и внутренней ERP/CPM (написана MS Visual Studio 2010, C#) На период разработки полная занятость, при последующей доработке и поддержке – частичная, безвременная. Обязательный опыт: SQL Server 2008 ASP.NET MVC3 HTML Ajax jQuery Желательный опыт: EntitySpaces(Hibernate/Entity Framework) IIS 7.5 Задачи: - Продолжить ...

    HTMLjQueryAjax
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • WEB и ASP.NET программист

    $10000

    Разработка, постоянная поддержка сайта высокой сложности и внутренней ERP/CPM Обязательный опыт: SQL Server 2008 ASP.NET MVC3 HTML Ajax jQuery Желательный опыт: EntitySpaces(Hibernate/Entity Framework) IIS 7.5 Переделать существующий сайт: www.plot.kiev.ua Короткое тех. задание для сайта: //86.111.88.133/1_site/site.pdf На почту [email protected] резюме (отдельным файлом) с ссылками на работы.

    HTMLjQueryAjax
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка и поддержка сайта высокой сложности

    $5000

    Обязательный опыт: SQL Server 2008 ASP.NET MVC3 HTML Ajax jQuery Желательный опыт: EntitySpaces(Hibernate/Entity Framework) IIS 7.5 Переделать существующий сайт: www.plot.kiev.ua Короткое тех. задание: ftp://86.111.88.133/1_site/site.pdf [email protected] ICQ: 370143181

    HTMLjQueryAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Работа для удаленного программиста на С

    $1000

    Править и дописывать имеющийся софт. Софт представляет собой оболочку над базой в Access. Функционально это система контроля прохождения заказа цифровой типографии с реализацией первичной бухгалтерии (выписка счета-фактуры и регистрация расходной, налоговой). Оплата сдельная, высылаю список очередных доделок - ...

    Базы данных21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад