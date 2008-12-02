Nestor_Kiev

Править и дописывать имеющийся софт. Софт представляет собой оболочку над базой в Access. Функционально это система контроля прохождения заказа цифровой типографии с реализацией первичной бухгалтерии (выписка счета-фактуры и регистрация расходной, налоговой). Оплата сдельная, высылаю список очередных доделок - ...