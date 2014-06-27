Индивидуальный подход = приток реальных клиентов!

Спасибо, что заглянули ко мне на визитку!:))

Контекстной рекламой занимаюсь около года. И сразу хорошие результаты!

На данный момент веду три проекта. Два частных по : Грузоперевозкам, Загородное стр-во.

И продвижение сайта www.les-nik.ru посредством контекстной рекламы. Клиенты довольны:)

Проф навыки и умения:

- аналитический склад ума, исполнительность ,внимательность, аккуратность, порядочность, ответственность

- уверенный пользователь Пк

- создание работающих компаний в любой рекламной площадки: Яндекс Директ, Googlе AdWords, Бегун.

- анализ конкурентов;

- увеличение показателей ТИЦ и PR сайта;

- оптимизация текстов, мониторинг сайта

- анализ посещений и тенденций посещений, разработка дальнейшей стратегии

- Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint;

- HTML,

- знание основ экономики (микроэкономика, макроэкономика, институциональная экономика)

- реклама и PR

Известный факт, что без качественной рекламы клиент не придет. Я предлагаю продвижение вашего сайта, любых услуг, копирайтинг, подбор ключевых слов, создание работающих компаний в любой рекламной площадки: Яндекс Директ, Googlе AdWords, Бегун. И все это даже без сайта!

Контекстная реклама довольно еще новый вид услуг. Рекламные агентства работают за процент от бюджета. Есть шкурный интерес раздуть его до небес. Клиент же готов платить, т.е переплачивать! не зная этой "кухни".

Моя задача привести вам клиента, а не раздуть бюджет! Поэтому у меня индивидуальный подход и фикс прайс.

Расценки.

- подбор 200 ключевых запросов создание аккаунта, + создание объявлений - 3500р.

- 500 запросов + весь комплекс услуг для повышения CTR - 5000р.

- до 1000 запросов (аккаунт, настройка,минус-слова) - 9000р.

- остальные услуги по договоренности.

Внимание! Если у вас нет сайта сделаю виртуальную визитку бесплатно!

Индивидуально! Звоните, пишите на мыло!

тел: +7921-89-22-770.

мыло: [email protected]