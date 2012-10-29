Кроссбраузерная валидная верстка сайтов, HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap, MODX Revo

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3

JS + jQuery

Натяжка на MODX Revo

Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+ и т.д.).

Responsive.

Retina, non-retina

Twitter Bootstrap.

Less или Stylus

Jade

Написание простого, читабельного кода с комментариями

Соблюдение стандартов W3C.

SEO-верстка (+OpenGraph, schema.org).

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Pixel perfect.

HTML-версткой я занимаюсь не так давно, однако посвящаю ей все свое свободное и несвободное время, обожаю изучать новые технологии, тонкости и учусь сверхбыстро. Ответственно и с азартом подхожу к новым задачам. Вовремя сдаю проекты. Всегда отвечаю на сообщения.

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