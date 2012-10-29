Кроссбраузерная валидная верстка сайтов, HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap, MODX Revo
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3
- JS + jQuery
- Натяжка на MODX Revo
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+ и т.д.).
- Responsive.
- Retina, non-retina
- Twitter Bootstrap.
- Less или Stylus
- Jade
- Написание простого, читабельного кода с комментариями
- Соблюдение стандартов W3C.
- SEO-верстка (+OpenGraph, schema.org).
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Pixel perfect.
HTML-версткой я занимаюсь не так давно, однако посвящаю ей все свое свободное и несвободное время, обожаю изучать новые технологии, тонкости и учусь сверхбыстро. Ответственно и с азартом подхожу к новым задачам. Вовремя сдаю проекты. Всегда отвечаю на сообщения.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- Карта Сбербанк
- WebMoney (WMZ, WMR).
- Яндекс Деньги.
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Отзывы заказчиков
$34
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена на 5+, написала отличные анонсы объемом немного большим чем было в задании. Работа сдана на день раньше оговоренных сроков. Очень приятно работать с исполнителем, который четко выполняет поставленную задачу. Спасибо.
Ответный отзыв
Приятно было поработать)) Очень подробное и четкое ТЗ, дополнительных вопросов не возникло. Легко общаться, обговорили сразу все моменты. Оплата быстрая и точная. Спасибо!
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $10
нет рейтинга