NikaSlavskaya

Славская NikaSlavskaya

 
37 летРоссия/Ростов-на-Дону
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Кроссбраузерная валидная верстка сайтов, HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap, MODX Revo

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3
  • JS + jQuery
  • Натяжка на MODX Revo
  • Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+ и т.д.).
  • Responsive.
  • Retina, non-retina
  • Twitter Bootstrap.
  • Less или Stylus
  • Jade
  • Написание простого, читабельного кода с комментариями
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • SEO-верстка (+OpenGraph, schema.org).
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Pixel perfect.
Кратко о себе:

HTML-версткой я занимаюсь не так давно, однако посвящаю ей все свое свободное и несвободное время, обожаю изучать новые технологии, тонкости и учусь сверхбыстро. Ответственно и с азартом подхожу к новым задачам. Вовремя сдаю проекты. Всегда отвечаю на сообщения.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Сбербанк
  • WebMoney (WMZ, WMR).
  • Яндекс Деньги.
JavascriptВерстка сайтаHTMLBootstrapMODXjQuery
Отзывы заказчиков
ZakaT71
Сергей 
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$34
10 баллов
11 лет назад
Написать анонсы к статьям
Работа выполнена на 5+, написала отличные анонсы объемом немного большим чем было в задании. Работа сдана на день раньше оговоренных сроков. Очень приятно работать с исполнителем, который четко выполняет поставленную задачу. Спасибо.
Приятно было поработать)) Очень подробное и четкое ТЗ, дополнительных вопросов не возникло. Легко общаться, обговорили сразу все моменты. Оплата быстрая и точная. Спасибо!
Ответный отзыв
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $10
нет рейтинга