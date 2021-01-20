Nikitashaura

$105
создать 3 умных прототипа, не сложных, без контента и дизайна чисте прототипы, подробности в ЛС
Дизайн сайтов71 заявка
Закрыт
4 года назад
создать 3 умных прототипа, не сложных, без контента и дизайна чисте прототипы, подробности в ЛС
Работа будет использована для продажи аналогичного продукта как на аналогичном сайте, сайт на тильде до 10 блоков, без использования зеро блоков, но с наличием редактируемого личного кабинета пользователя (редактироваться должны данные пользователя), подробнее после выбора ...