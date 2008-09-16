Требуется написать аналог ovguide.com. Конкретно поиск, который будет совмещен с уже существующей CMS (ExpressionEngine). Вкратце: Владелец видео сайта добавляет свой сайт в каталог. Скрипт берет его урл из БД и добавляет к себе в список на последующую индексацию. Все ...