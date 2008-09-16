День добрый, Требуется создать каркас для сайта с онлайн играми на основе bootstrap v2. Я дам ссылку на проект с которого придется практически полностью скопировать расположение элементов + некоторые изменения по ТЗ (немного). Бюджета в ...
- HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Приветствую, На этот раз небольшой проект. Подробнее в наброске ТЗ. Бюджет не определен, отталкиваемся от вашего предложения.Закрыт14 лет назад
Проект только для тех кто специализируется на данных системах. Интегрировать сложный сверстанный макет с WordPress и Joomla. WordPress: Помимо стандартных знаний вы должны иметь отличные навыки работы с widgets api, создание панели темы и средств ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется написать аналог ovguide.com. Конкретно поиск, который будет совмещен с уже существующей CMS (ExpressionEngine). Вкратце: Владелец видео сайта добавляет свой сайт в каталог. Скрипт берет его урл из БД и добавляет к себе в список на последующую индексацию. Все ...Закрыт14 лет назад
На выходе должны быть .csv и .xls файлы с базой фильмов включающую все доступные данные (жанр, год, актеры и их роль итд итп). По бюджету без понятия, главное чтобы человек был хороший :)Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Написать статьи по CNA Training. На английском. Нужен глубокий ресерч. На первое время требуется 20 статей 500-1000 слов в каждой. По срокам не тороплю. Нужен глубокий ресерч. В дальнейшем 4-5 статей в неделю. Оплата по вашему рейту. Торговатся ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1500
Нужно написать кмску для MMORPG Mu Online. На рынке уже существуют готовые решения написанные школьниками, следовательно нужно, что-то более серьезное. В кач-ве БД игра использует MSSQL. Систему требуется написать либо на PHP (на фреймворке и желательно ...Закрыт14 лет назад
Приветствую, Кроме интеграции и установки нужных модулей, требуется так-же их разработка, доработка итд. Уверенное владение системой включая структуру БД - обязательно, впрочем как и портфолио по джумле. Оплата соответствующая.HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад