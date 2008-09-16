Nimda

Марк Генрих Nimda

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Twitter Bootstrap верстка

    День добрый, Требуется создать каркас для сайта с онлайн играми на основе bootstrap v2. Я дам ссылку на проект с которого придется практически полностью скопировать расположение элементов + некоторые изменения по ТЗ (немного). Бюджета в ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Wordpress, Joomla. Сложно, интересно.

    Проект только для тех кто специализируется на данных системах. Интегрировать сложный сверстанный макет с WordPress и Joomla. WordPress: Помимо стандартных знаний вы должны иметь отличные навыки работы с widgets api, создание панели темы и средств ...

    WordPressJoomlajQuery
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поисковая система. Возможно Sphinx.

    Требуется написать аналог ovguide.com. Конкретно поиск, который будет совмещен с уже существующей CMS (ExpressionEngine). Вкратце: Владелец видео сайта добавляет свой сайт в каталог. Скрипт берет его урл из БД и добавляет к себе в список на последующую индексацию. Все ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер IMDB

    На выходе должны быть .csv и .xls файлы с базой фильмов включающую все доступные данные (жанр, год, актеры и их роль итд итп). По бюджету без понятия, главное чтобы человек был хороший :)

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Статьи по CNA Training

    Написать статьи по CNA Training. На английском. Нужен глубокий ресерч. На первое время требуется 20 статей 500-1000 слов в каждой. По срокам не тороплю. Нужен глубокий ресерч. В дальнейшем 4-5 статей в неделю. Оплата по вашему рейту. Торговатся ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать CMS для онлайн игры

    $1500

    Нужно написать кмску для MMORPG Mu Online. На рынке уже существуют готовые решения написанные школьниками, следовательно нужно, что-то более серьезное. В кач-ве БД игра использует MSSQL. Систему требуется написать либо на PHP (на фреймворке и желательно ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Joomla

    Приветствую, Кроме интеграции и установки нужных модулей, требуется так-же их разработка, доработка итд. Уверенное владение системой включая структуру БД - обязательно, впрочем как и портфолио по джумле. Оплата соответствующая.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
surv
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
15 лет назад
Joomla
+1
+1
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