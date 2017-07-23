Нужно сделать дизайн лендинга по теме имплантации зубов. Длина 7-10 экранов Срок: 3 дня с момента утверждения кандидата Оплата через безопасную сделку, либо предоплата 40% на Я.деньги или карту Мокап есть Подробности обсуждаю с кандидатами. Если есть похожие работы, ...
- Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно обработать 8 пар фото до/после (фигуры людей) по одному шаблону: вырезать, наложить на фон, сделать цветокоррекцию, подогнать под одинаковые размеры. Расчет предпочтителен на я-деньги или картуОбработка фотографий45 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо превратить табличку в красивый и понятный PDF-файл, пригодный для рассылки по емейл. Срок - 1 день с момента выбора исполнителя. При отзыве пишите пожалуйста вашу цену и прикрепляйте примеры работ похожего типа.Презентации4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно адаптивно сверстать лендинг, установить счетчики Я-метрики, GA, пиксели Фб и ВК, код Google tag manager Цена: 4500 р. Срок: 3 дня с момента заключения договора Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 баллов по [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]developers.google.com/spe...[/url] Макет https://drive.google.com/open?id=0B4Op-rhMMJVRbWQ4OUFsWmhMVWc Прикрепляйте пожалуйста примеры работ ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Есть лендинг, рабочий, открывается со всех устройств, отслеживается системами аналитики корректно. У лендинга проблема - его "не видит" сайт vk.com при создании рекламы, соответственно, не дает возможности начать рекламную кампанию. Скрин - http://joxi.ru/zANM7BLilx5xL2 Техподдержка молчит. Есть ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $5
Настроить отслеживание событий в коде лендинга. События - отправка форм и звонки. Срок - сутки с момента выбора подрядчикаКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $33
ТЗ для дизайна группы и баннеров [list=1][*]Обложка сообщества в двух размерах 1590×400 и 851×315 [/list]Необходимые элементы: логотип Текст: “Подпишись, чтобы не пропустить новые акции!” со стрелкой, указывающей на кнопку подписки в ВК//Фб соответственно 2. Аватар сообщества - картинка ...Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $45
Нужно адаптивно сверстать лендинг. Цена: 2500 р. Срок: 3 дня с момента заключения договора ОБЯЗАТЕЛЬНО кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 баллов по [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]developers.google.com/spe...[/url] Макет https://drive.google.com/open?id=0B4Op-rhMMJVRU2I2c1ZQY1lublU Прикрепляйте пожалуйста примеры работ при отписке, и пишите цену, за которую готовы работатьHTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $45
Нужно сделать дизайн лендинга по теме пластической хирургии. Срок: 3 дня с момента утверждения кандидата Стоимость: 2700 рублей Схему работы предлагаю такую 1. Набрасываете первый экран 2. Если общее направление устраивает, делаю оплату по безопасной сделке, либо 50% предоплаты переводом. 3. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно сделать дизайн лендинга по теме пластической хирургии. Срок: 3 дня с момента утверждения кандидата Стоимость: 2700 рублей Подробности обсуждаем с кандидатами. При ответе на проект прикрепляйте примеры работ.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт6 лет назад