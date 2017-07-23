Нужно сделать дизайн лендинга по теме имплантации зубов. Длина 7-10 экранов Срок: 3 дня с момента утверждения кандидата Оплата через безопасную сделку, либо предоплата 40% на Я.деньги или карту Мокап есть Подробности обсуждаю с кандидатами. Если есть похожие работы, ...