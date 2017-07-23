Odetta

Александра Жоглик Odetta

 
36 летРоссия/Омск
7 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$83
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Дизайн лендинга по теме стоматологии

    Нужно сделать дизайн лендинга по теме имплантации зубов. Длина 7-10 экранов  Срок: 3 дня с момента утверждения кандидата  Оплата через безопасную сделку, либо предоплата 40% на Я.деньги или карту  Мокап есть Подробности обсуждаю с кандидатами. Если есть похожие работы, ...

    Дизайн лендингаМокап
    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оформить фото для лендинга (вырезать, кадрировать)

    Нужно обработать 8 пар фото до/после (фигуры людей) по одному шаблону: вырезать, наложить на фон, сделать цветокоррекцию, подогнать под одинаковые размеры.  Расчет предпочтителен на я-деньги или карту

    Обработка фотографий45 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн PDF-презентации

    Необходимо превратить табличку в красивый и понятный PDF-файл, пригодный для рассылки по емейл.  Срок - 1 день с момента выбора исполнителя. При отзыве пишите пожалуйста вашу цену и прикрепляйте примеры работ похожего типа.

    Презентации4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптивная верстка лендинга

    Нужно адаптивно сверстать лендинг, установить счетчики Я-метрики, GA, пиксели Фб и ВК, код Google tag manager   Цена: 4500 р. Срок: 3 дня с момента заключения договора  Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 баллов по [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]developers.google.com/spe...[/url] Макет https://drive.google.com/open?id=0B4Op-rhMMJVRbWQ4OUFsWmhMVWc Прикрепляйте пожалуйста примеры работ ...

    Верстка лендинга
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Решить проблему "нет доступа к сайту" в ВК

    Есть лендинг, рабочий, открывается со всех устройств, отслеживается системами аналитики корректно. У лендинга проблема - его "не видит" сайт vk.com при создании рекламы, соответственно, не дает возможности начать рекламную кампанию. Скрин - http://joxi.ru/zANM7BLilx5xL2  Техподдержка молчит.  Есть ...

    Рекламная кампания
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн баннеров для рекламы в соцсетях

    $33

    ТЗ для дизайна группы и баннеров [list=1][*]Обложка сообщества в двух размерах 1590×400  и  851×315 [/list]Необходимые элементы: логотип Текст: “Подпишись, чтобы не пропустить новые акции!” со стрелкой, указывающей на кнопку подписки в ВК//Фб соответственно 2. Аватар сообщества - картинка ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка лендинга

    $45

    Нужно адаптивно сверстать лендинг.   Цена: 2500 р. Срок: 3 дня с момента заключения договора  ОБЯЗАТЕЛЬНО кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 баллов по [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]developers.google.com/spe...[/url]  Макет https://drive.google.com/open?id=0B4Op-rhMMJVRU2I2c1ZQY1lublU Прикрепляйте пожалуйста примеры работ при отписке, и пишите цену, за которую готовы работать

    Верстка лендинга
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн лендинга по теме пластическая хирургия

    $45

    Нужно сделать дизайн лендинга по теме пластической хирургии.  Срок: 3 дня с момента утверждения кандидата  Стоимость: 2700 рублей  Схему работы предлагаю такую  1. Набрасываете первый экран  2. Если общее направление устраивает, делаю оплату по безопасной сделке, либо 50% предоплаты переводом.  3. ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн лендинга (медицина)

    Нужно сделать дизайн лендинга по теме пластической хирургии.  Срок: 3 дня с момента утверждения кандидата Стоимость: 2700 рублей Подробности обсуждаем с кандидатами. При ответе на проект прикрепляйте примеры работ.

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
design2016
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$33
10 баллов
6 лет назад
Дизайн баннеров для рекламы в соцсетях
Второй раз работала с Александрой. Очень хороший заказчик и приятный человек. Рекомендую к сотрудничеству
Заказывала дизайн баннеров для соцсетей. Мария сделала все в срок, с соблюдением ТЗ, учла все пожелания, внесла правки. Рекомендую
Ответный отзыв
Perfectoti
Михаил 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Настроить отслеживание событий в Гугл Аналитикс
Приятно вести работу. Выплата была после полной сдачи работы.
Михаил отличный исполнитель, работать одно удовольствие! Счетчики гугл аналитикс настроил быстро, корректно, все объяснил, показал... В общем, сотрудничайте - не пожалеете
Ответный отзыв
Maxseem84
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Верстка лендинга
Отличный заказчик, милая девушка, всегда на связи, оплатила в срок и даже раньше!
Максим сделал сайт в срок, учел все пожелания, внес необходимые доработки по ходу, всегда на связи. Рекомендую
Ответный отзыв
design2016
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Дизайн лендинга по теме пластическая хирургия
Александра отличный заказчик. Приятно сотрудничать с таким человеком. Четкая постановка задачи, всегда на связи, оплата проведена вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.
Мария сделала работу быстро, качественно, учла все пожелания. Результатом довольна, рекомендую для сотрудничества
Ответный отзыв