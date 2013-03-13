Необходимо откорректировать и отредактировать художественный текст - 3 детские истории, 41 000 знаков с пробелами.
Редактирование и Корректура1 исполнитель
Закрыт
12 лет назад
Необходимо откорректировать и отредактировать художественный текст - 3 детские истории, 41 000 знаков с пробелами.
Здравствуйте! Необходимо нарисовать несколько вариантов проволочных изделий, таких как на этом рисунке, только разных форм (круглый, треугольный, шестиугольный, прямоугольный). Цену указывайте, пожалуйста, за один рисунок. Всем спасибо, заявка выполняется!
Здравствуйте! Опять взломали сайт (3ий раз за месяц), администрация сервера заблокировала его. Нужна в помощь в очистке сайта и последующей защите от взломов.
Здравствуйте! Взломали сайт, администрация сервера заблокировала его. Нужна в помощь в очистке сайта и последующей защите от взломов.