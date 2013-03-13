Oks54

Оксана Oks54

 
28 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • 3D рисунки/чертежи

    Здравствуйте! Необходимо нарисовать несколько вариантов проволочных изделий, таких как на этом рисунке, только разных форм (круглый, треугольный, шестиугольный, прямоугольный). Цену указывайте, пожалуйста, за один рисунок. Всем спасибо, заявка выполняется!

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Взлом сайта

    Здравствуйте! Опять взломали сайт (3ий раз за месяц), администрация сервера заблокировала его. Нужна в помощь в очистке сайта и последующей защите от взломов.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Взломали сайт

    Здравствуйте! Взломали сайт, администрация сервера заблокировала его. Нужна в помощь в очистке сайта и последующей защите от взломов.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
12 лет назад
3D рисунки/чертежи
Было приятно поработать с Оксаной. Четкое ТЗ и своевременная оплата.Рекомендую как заказчика
Петр, спасибо большое за выполненную работу, получилось очень хорошо и все в срок (даже раньше)!
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