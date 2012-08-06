Нужен квалифицированный специалист для работы с файлами Access. Более детальную информацию смогу предоставить в личной переписке.
- Прикладное ПО5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать индивидуальный дизайн для сайта + верстка на bootstrap3, а также разработка логотипа для сайта. Вся дополнительная информация, будет предоставлена при личной переписке. В своих предложениях прошу указывать стоимость работы.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимы услуги квалифицированного специалиста по работе с файлами в формате WIN RAR. Вся подробная информация о работе будет описана после вашей заявки, в ответном сообщении. Жду обращений.Системное программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
Срочно нужна помощь в обработке фотографий количеством более 10 000 шт. Задача заключается в удалении с фотографий не нужных объектов. Более детальная информация будет предоставлена тому, кто попробует взяться за эту работу.Обработка фотографий34 заявкиЗакрыт11 лет назад
Срочно нужны услуги профессионального программиста для работы с базой данных access.Системное программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен квалифицированный специалист для работы с данными в Access.Базы данных7 заявокЗакрыт11 лет назад