Категория работ: Дизайн / Редизайн сайтов
Краткое описание услуги:
Разработка дизайна сайта проходит в несколько этапов:
1. Техническое задание
На первом этапе заказчиком вместе с исполнителем подготавливается техническое задание сайта, в котором описываются основные требования при разработке сайта, такие как: пункты меню, требования к наполнению, техническая платформа, требования к дизайну.
2. Разработка и выбор эскиза
На втором этапе, исполнителем, на основе ТЗ (технического задания), разрабатываются три шаблона сайта. Заказчик, в течении 3х дней, должен выбрать устраивающий вариант, на основе которого будет разработка дизайна.
3. Разработка дизайна
Окончательная разработка дизайна сайта происходит на этом этапе. Заказчик вносит свои изменения в выбранный эскиз, и на основе всех требований разрабатывается окончательный вид дизайна сайта.
Минимальный срок исполнения: 2 недели
Минимальная стоимость: $150.00
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