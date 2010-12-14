Люблю дизайн и искусство, работаю в удовольствие

Категория работ: Дизайн / Редизайн сайтов

Краткое описание услуги:

Разработка дизайна сайта проходит в несколько этапов:

1. Техническое задание

На первом этапе заказчиком вместе с исполнителем подготавливается техническое задание сайта, в котором описываются основные требования при разработке сайта, такие как: пункты меню, требования к наполнению, техническая платформа, требования к дизайну.

2. Разработка и выбор эскиза

На втором этапе, исполнителем, на основе ТЗ (технического задания), разрабатываются три шаблона сайта. Заказчик, в течении 3х дней, должен выбрать устраивающий вариант, на основе которого будет разработка дизайна.

3. Разработка дизайна

Окончательная разработка дизайна сайта происходит на этом этапе. Заказчик вносит свои изменения в выбранный эскиз, и на основе всех требований разрабатывается окончательный вид дизайна сайта.

Минимальный срок исполнения: 2 недели

Минимальная стоимость: $150.00