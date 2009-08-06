Onore

Александр Onore

 
40 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • База данных подбор по автомобилю моторного масла

    Здравствуйте. Нужна база данных для подбора по автомобилю моторного масла, которое ему рекомендуется по паспорту и возможное по допускам. Пример подбора от одного из производителей http://www.liqui-moly.eu/liquimoly/web.nsf/id/pa_eng_oil_guide.html Интересует: 1. цена за базу 2. цена за базу+интеграцию OcStore2/MFP/Journal ---------- Доп. пояснения ----- База для ...

    MySQL
    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ролик для Youtube +заставка, субтитры

    Здравствуйте. Есть видео (Установка кондиционера от А до Я) и текст. Длительность всего 4 минуты Нужно минимум добавить: [list=1][*] начало (логотип, название) [*]конец (контакты)[*]добавить субтитры.[*]подготовить для заливки на Youtube [/list][b]Цена сроки?[/b] 1. По возможности начитать голосом текст (согласно субтитрам) 2. Добавить ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка макета PSD / Bootstrap+JS

    На основе темы (http://livedemo00.template-help.com/prestashop_53429/index.php) сверстать ряд страниц, для начала страницу Товара. Комментарии к макету: 1. отступ от меню к Хлебным крошкам – 15px, от них до контента 30px 2. отступы от Панели Избранное когда она появляется слева 20-25px 3. ...

    HTMLCSSBootstrap
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Facebook перестали корректно добавляются новости

    $50

    Появилась проблема с новыми новостями, как глобально решить знаю, но не понял почему две на 99% идентичные новости (делал копию в админке, новости, которая нормально добавляется, ед. отлиции урл на один знак отличается :)) (1-ую ...

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ролик для Youtube как бронировать авиабилеты

    $50

    Нужно снять с экрана монитора и озвучить по сценарию ролик около 2х минут. Ролик как пользоваться сайтом для бронирования на нем авиабилетов. Сценарий по которому нужно совершить действия и который нужно озвучить во вложении Пример: http://www.youtube.com/watch?v=4V76_urTZHM Просьба указывать примеры ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Шаблоны для mailchimp

    Нужно для типовых рассылки сделать 2 шаблона в/для mailchimp Хидер и футер там где логотип – фото. Остальное текстом, так как может меняться в зависимости от рассылки. В основном будет меняться центральная часть — таблица(ы), фото, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка документов

    $11

    Необходимо сверстать (переверстать) ряд документов разного объема. Например: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nr... Требование: - XHTML валидность (http://validator.w3.org/check) - Должны быть оттипографированы (http://www.typograf.ru/) - В качестве стилей использовать нашу таблицу стилей http://law.autoua.net/data/css/law.css (к документам там относится всего пару строк) - Документы должны быть сверстаны в ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка русской версии ПДД Украины

    $15

    Необходимо сверстать русскую версию ПДР http://law.autoua.net/documents/basic_documents/102.html -- ПДР В итого должен быть архив с 56 html файлами + изображениями. (столько же страниц в оригинале) Все должно быть как в оригинале, ссылки, якоря, оформление, стили и т.д. только на ...

    HTML
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка документов

    Необходимо сверстать (переверстать) ряд документов разного объема. Например: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1963-12&amp;p=1188796455927007 Требование: - XHTML валидность (http://validator.w3.org/check) - Должны быть оттипографированы (http://www.typograf.ru/) - В качестве стилей использовать нашу таблицу стилей http://law.autoua.net/data/css/law.css (к документам там относится всего пару строк) - Документы должны быть сверстаны ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание темы (+функционал) для форума IPB 2.3.1

    Просьба сразу указывать срок, стоимость, примеры на подобные работы (если есть). Редизайн форума. В связи с переходом на новый движок необходимо создать тему для нового форума (IPB 2.3.1), которая должна выглядеть и функционировать как старый форум (UBB.threads ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
Vers81
Вадим 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Ролик для Youtube +заставка, субтитры
Доволен сотрудничеством с Александром. Чётко поставленная задача. Своевременная оплата. Рекомендую!
Полностью доволен итоговой работой Вадима, заказывал подготовку имеющегося видео для Ютюба, озвучка, заставки и т.д. Учел все пожелания, даже выслал исходники. Рекомендую. При наличии заданий по видео, буду обращаться к нему.
Ответный отзыв
aglovlyuk
Алексей 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Шаблоны для mailchimp
Четкое задание, оплата вовремя. В целом, один позитив. Рекомендую к сотрудничеству!
Все четко. Спасибо.
Ответный отзыв
dyvaki
Галина 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$45
10 баллов
10 лет назад
Ролик для Youtube как бронировать авиабилеты
Александр - прекрасный Заказчик. Четкая постановка задачи, всегда на связи. Быстрое утверждение или ответы на вопросы. Рекомендую.
Сделали видеоролик для Ютюба лучше чем мы представляли. В общем всё четко.
Ответный отзыв
AksonovS
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$11
10 баллов
14 лет назад
Верстка документов
Выполнил я один проект у этого человека.С XPOHOCом не согласен. Свои деньги я получил. Этот человек не "кидала" (Как говорит ХРОНОС).
Все выполнил в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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XPOHOC
Руслан 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов(-1)
$11
0 баллов
14 лет назад
Верстка документов
Отвратительный заказчик! Работу я выполнил, а денег так и не получил. Никому не советую сотрудничать с ним: 1) Неуважительное общение при переписке и обсуждении условий работы; 2) Нежелание работать на основе Безопасных Сделок, несмотря на заметку в графе "характер сделок" в проекте - "на выбор исполнителя"; 3) При выборе исполнителя, не закрывает проект, оставляя для себя возможность выбирать других исполнителей снова и снова, чем и пользуется в дальнейшем; 4) Даже после проверки выполнения тестового задания, требует включить в состав договора условие о том, что если работа не понравиться - денег он не заплатит, а работа останется у него; 5) Очень придирчивый, большая вероятность получения отрицательного отзыва, а не оплаты за работу!
Через неделю с начала работы -- предложил безопасную сделку и договор, в котором запрещалось оставлять отрицательные отзывы друг - другу, в итоге я даже согласился на это условие после 2-х дней переписки, но человек пропал... В итоге за работу взялся другой человек, я же потерял более недели времени. Любые комментарии о выполнении и т.д.. лишь слова, сервис позволяет проводить безопасные сделки, все спорные вопросы решать через арбитраж. Быть мелочным и из-за 11 у.е. расписывать более подробно -- не вижу смысла, Руслан много и хорошо пишет, а вот верстает не очень. IMHO. зы: Да и по комменту к этому отзыву нормальный человек все поймет :)
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