Здравствуйте. Нужна база данных для подбора по автомобилю моторного масла, которое ему рекомендуется по паспорту и возможное по допускам. Пример подбора от одного из производителей http://www.liqui-moly.eu/liquimoly/web.nsf/id/pa_eng_oil_guide.html Интересует: 1. цена за базу 2. цена за базу+интеграцию OcStore2/MFP/Journal ---------- Доп. пояснения ----- База для ...
- Базы данных5 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Есть видео (Установка кондиционера от А до Я) и текст. Длительность всего 4 минуты Нужно минимум добавить: [list=1][*] начало (логотип, название) [*]конец (контакты)[*]добавить субтитры.[*]подготовить для заливки на Youtube [/list][b]Цена сроки?[/b] 1. По возможности начитать голосом текст (согласно субтитрам) 2. Добавить ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
На основе темы (http://livedemo00.template-help.com/prestashop_53429/index.php) сверстать ряд страниц, для начала страницу Товара. Комментарии к макету: 1. отступ от меню к Хлебным крошкам – 15px, от них до контента 30px 2. отступы от Панели Избранное когда она появляется слева 20-25px 3. ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Появилась проблема с новыми новостями, как глобально решить знаю, но не понял почему две на 99% идентичные новости (делал копию в админке, новости, которая нормально добавляется, ед. отлиции урл на один знак отличается :)) (1-ую ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно снять с экрана монитора и озвучить по сценарию ролик около 2х минут. Ролик как пользоваться сайтом для бронирования на нем авиабилетов. Сценарий по которому нужно совершить действия и который нужно озвучить во вложении Пример: http://www.youtube.com/watch?v=4V76_urTZHM Просьба указывать примеры ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно для типовых рассылки сделать 2 шаблона в/для mailchimp Хидер и футер там где логотип – фото. Остальное текстом, так как может меняться в зависимости от рассылки. В основном будет меняться центральная часть — таблица(ы), фото, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $11
Необходимо сверстать (переверстать) ряд документов разного объема. Например: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nr... Требование: - XHTML валидность (http://validator.w3.org/check) - Должны быть оттипографированы (http://www.typograf.ru/) - В качестве стилей использовать нашу таблицу стилей http://law.autoua.net/data/css/law.css (к документам там относится всего пару строк) - Документы должны быть сверстаны в ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $15
Необходимо сверстать русскую версию ПДР http://law.autoua.net/documents/basic_documents/102.html -- ПДР В итого должен быть архив с 56 html файлами + изображениями. (столько же страниц в оригинале) Все должно быть как в оригинале, ссылки, якоря, оформление, стили и т.д. только на ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сверстать (переверстать) ряд документов разного объема. Например: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1963-12&p=1188796455927007 Требование: - XHTML валидность (http://validator.w3.org/check) - Должны быть оттипографированы (http://www.typograf.ru/) - В качестве стилей использовать нашу таблицу стилей http://law.autoua.net/data/css/law.css (к документам там относится всего пару строк) - Документы должны быть сверстаны ...HTML-верстка3 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $50
Для начало нужно всего два баннера для автомобильного сайта -- www.Autoua.net Просьба присылать ссылки на портфолио. Формат: swf (730х90) Размер: до 25-30 КбБаннеры25 заявокЗакрыт15 лет назад
Просьба сразу указывать срок, стоимость, примеры на подобные работы (если есть). Редизайн форума. В связи с переходом на новый движок необходимо создать тему для нового форума (IPB 2.3.1), которая должна выглядеть и функционировать как старый форум (UBB.threads ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт16 лет назад