Отвратительный заказчик! Работу я выполнил, а денег так и не получил. Никому не советую сотрудничать с ним: 1) Неуважительное общение при переписке и обсуждении условий работы; 2) Нежелание работать на основе Безопасных Сделок, несмотря на заметку в графе "характер сделок" в проекте - "на выбор исполнителя"; 3) При выборе исполнителя, не закрывает проект, оставляя для себя возможность выбирать других исполнителей снова и снова, чем и пользуется в дальнейшем; 4) Даже после проверки выполнения тестового задания, требует включить в состав договора условие о том, что если работа не понравиться - денег он не заплатит, а работа останется у него; 5) Очень придирчивый, большая вероятность получения отрицательного отзыва, а не оплаты за работу!