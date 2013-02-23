OverDesign

Виноградов OverDesign

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Разработка и дизайн сайтов под ключ.

Любая мелкая графика : баннеры, аватарки, иконки, логотипы и так далее.

Работаю только по качественному техническому заданию.

ICQ 66111111

Отзывы заказчиков

mika007
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Заменить текст (url) в логотипе
Сотрудничеством доволен,нужные правки сделал за пару минут.
Всё прошло быстро. Был рад сотрудничать.
Ответный отзыв
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга