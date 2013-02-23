Разработка и дизайн сайтов под ключ.
Любая мелкая графика : баннеры, аватарки, иконки, логотипы и так далее.
Работаю только по качественному техническому заданию.
ICQ 66111111
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
12 лет назад
Сотрудничеством доволен,нужные правки сделал за пару минут.
Ответный отзыв
Всё прошло быстро. Был рад сотрудничать.
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга