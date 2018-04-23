Системное администрирование. Созданием сайтов под ключ. Знание всех популярных CMS.
Более 17 лет опыта системного администратора.
Вся линейка Windows Server
MS SQL
Базы данных.
1С7.7 - 1С8.2
Администрирование SharePoint
Создание корпоративных порталов на базе SharePoint, реализация бизнес процессов
Создание сайтов, интернет магазинов на любых CMS.
Верстка. Доработка сайтов.
Системное администрирование
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$15/час
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#281
Системы управления (CMS)
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$15/час
#1078
Сайты «под ключ»
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$15/час
#1528