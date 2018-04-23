Pashtetik

Павел Pashtetik

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Системное администрирование. Созданием сайтов под ключ. Знание всех популярных CMS.

Более 17 лет опыта системного администратора.

Вся линейка Windows Server

MS SQL

Базы данных.

1С7.7 - 1С8.2 

Администрирование SharePoint

Создание корпоративных порталов на базе SharePoint, реализация бизнес процессов

Создание сайтов, интернет магазинов на любых CMS.

Верстка. Доработка сайтов.

Системное администрирование
нет отзывов
$15/час
от 1 дня
#281
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$15/час
#1078
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
#1528