Pavel_Sur

Павел Pavel_Sur

 
20 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад

Логотипы, Иллюстрации, Стикеры

Приветствую! Я - опытный графический дизайнер с огромным опытом работы в создании уникальных и заметных дизайнов. Моя работа всегда отличается высоким уровнем качества, креативностью и уникальным стилем.

Я специализируюсь на создании рекламных баннеров, упаковок для продуктов и иллюстраций. В своей работе я использую современные дизайнерские программы, такие как Adobe Photoshop, Illustrator и Figma.

Для меня очень важно понять цели и потребности моих клиентов. Поэтому я тщательно изучаю каждый проект, начиная с первоначальной концепции и до финальной реализации, чтобы убедиться, что предлагаемый дизайн соответствует вашим ожиданиям.

Если вы ищете профессионала в области графического дизайна, который создаст для вас высококачественный и привлекательный дизайн для вашего бренда, я готов помочь вам.

МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Я пунктуален. Вам не придётся беспокоиться о срыве сроков.

  • Я ответственен за результат. Ваши правки - БЕСПЛАТНЫЕ.

  • Я на связи. Пишите мне когда ВАМ удобно.

БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Портфолио

Анимация
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
#172
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
#819