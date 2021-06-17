Back-End Software Engineer

Я специализируюсь на создании приложений и игр для Windows и мобильных устройств.

Опыт:

- пытался создать свой собственный язык программирования (C++) ;

- пытался создать свой собственный игровой движок, похожий на Unity (C++) ;

- создал красивый функциональный пользовательский интерфейс для Windows (C# WPF) ;

- работал и оптимизировал базы данных (T-SQL) ;

- имел опыт создания игр на Unreal Engine 4 (C++) и Unity (C#) ;

- обучался алгоритмике и структурированию данных + читал по ним книги (C# и C++) ;

- пытался портировать игры на Android.

Учусь очень быстро и могу адаптироваться ко всем изменениям очень быстро.

Есть желание учиться новому.

Жгучее желание узнать свои специальности по максимуму....