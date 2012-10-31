Petr_optimpro

Требуется прикрепить разработанную верстку мобильной версии интернет магазина на Webasyst с сохранением работы функционала. Ознакомиться с версткой можно по адресам: http://vsesmesi.optimpro.ru/verstka/cart.html http://vsesmesi.optimpro.ru/verstka/catalog.html http://vsesmesi.optimpro.ru/verstka/categories.html http://vsesmesi.optimpro.ru/verstka/content.html http://vsesmesi.optimpro.ru/verstka/detail.html http://vsesmesi.optimpro.ru/verstka/index_01.html http://vsesmesi.optimpro.ru/verstka/order.html Контакты: skype pfalkshar icq 426007747 Бюджет 5000 рублей.
Действие аккаунта приостановлено!
- $166Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть довольно большой проект выполненный на битрикс. На текущий момент по нему есть следующие задачи: 1. Копировать свойство "размер/цена" из инфоблока "Двери" в инфоблок "линолеум". 2. Копировать свойство "сопутствующие товары" из инфоблока "Двери" в инфоблок "отопление" Более детальное ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад