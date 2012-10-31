Petr_optimpro

Есть довольно большой проект выполненный на битрикс. На текущий момент по нему есть следующие задачи: 1. Копировать свойство "размер/цена" из инфоблока "Двери" в инфоблок "линолеум". 2. Копировать свойство "сопутствующие товары" из инфоблока "Двери" в инфоблок "отопление" Более детальное ...