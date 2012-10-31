Petr_optimpro

Петр Petr_optimpro

 
34 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Прикрутить шаблон моб. версии на Webasyst

    $166

    Требуется прикрепить разработанную верстку мобильной версии интернет магазина на Webasyst с сохранением работы функционала. Ознакомиться с версткой можно по адресам: http://vsesmesi.optimpro.ru/verstka/cart.html http://vsesmesi.optimpro.ru/verstka/catalog.html http://vsesmesi.optimpro.ru/verstka/categories.html http://vsesmesi.optimpro.ru/verstka/content.html http://vsesmesi.optimpro.ru/verstka/detail.html http://vsesmesi.optimpro.ru/verstka/index_01.html http://vsesmesi.optimpro.ru/verstka/order.html Контакты: skype pfalkshar icq 426007747 Бюджет 5000 рублей.

    HTMLWebasyst
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработки по сайту на Битрикс

    Есть довольно большой проект выполненный на битрикс. На текущий момент по нему есть следующие задачи: 1. Копировать свойство "размер/цена" из инфоблока "Двери" в инфоблок "линолеум". 2. Копировать свойство "сопутствующие товары" из инфоблока "Двери" в инфоблок "отопление" Более детальное ...

    БитриксСайт на Битрикс
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад