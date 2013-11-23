Petrenko2013

Денис Петренко Petrenko2013

 
56 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Обработка изображений любой сложности.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Ekaterina-1989
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Развитие группы с нуля
Все хорошо, мне было приятно иметь дело с Денисом.
Екатерина справилась с работой на должном уровне.
Ответный отзыв
Deathbourne
Дмитрий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать несколько картинок.
Интересный проект, подробное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!
Дмитрий серьезно относится к работе, полное понимание исполняемой задачи. Рекомендую.
Ответный отзыв