Petrenko2013

Кто занимался раньше развитием групп в вк, пишите, ссылки на портфолио. Требуеться развить группу до состояния саморазвития, не очень сложно. Но нужна целевая аудитория.
Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
Завершен
8 лет назад
Кто занимался раньше развитием групп в вк, пишите, ссылки на портфолио. Требуеться развить группу до состояния саморазвития, не очень сложно. Но нужна целевая аудитория.
Нужно сделать несколько картинок в векторе, подобных тем что в приложении. От вас цена, похожие работы.
Нужно сделать несколько картинок в векторе, подобных тем что в приложении. От вас цена, похожие работы.