Есть основной PSD макет сайта и на него верстка. На основе этого макета требуется сделать темизацию шаблона для заданных категорий: 1. Шоппинг - общая тема покупок и товаров (в основном это ...
Картинки для slide show
Надо доработать 3 картинки для slide show, которые будут на сайте.
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