Дизайн одностраничника

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок309 просмотров

Необходимо сделать дизайн одностраниного сайта на основе существующего дизайна horsad.ru.

В дизайне должны быть:

- форма регистрации

- иконки для разных типов заведений

- логотип

- галочки для пунктов

Дизайн должен быть простым и легким. так же сделать в уже существующих цветах.

По ссылке есть текс для однстраничника:

https://www.evernote.com/shard/s288/sh/63abb1e2-87c4-4f09-86f8-f58e6a1f25f6/3e608170cfb9ac79f72ca83211f5ff56

От вас:

1. Цена

2. Сроки

3. Ссылка на одну лучшу работу (не нужно кидать ссылку на портфолио я не буду смотреть тогда)

12 лет назад
markusminsk
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
12 лет назад
$100
3 дня
Исполнительно учел пожелания и исправления. Спасибо
Грамотно расписанное по пунктам задание, оперативное внесение правок и предоплата делают сотрудничество с Алексеем весьма приятным! Спасибо! Мои наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
12 лет назад

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