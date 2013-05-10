Дизайн одностраничника

Необходимо сделать дизайн одностраниного сайта на основе существующего дизайна horsad.ru.

В дизайне должны быть:

- форма регистрации

- иконки для разных типов заведений

- логотип

- галочки для пунктов

Дизайн должен быть простым и легким. так же сделать в уже существующих цветах.

По ссылке есть текс для однстраничника:

https://www.evernote.com/shard/s288/sh/63abb1e2-87c4-4f09-86f8-f58e6a1f25f6/3e608170cfb9ac79f72ca83211f5ff56

От вас:

1. Цена

2. Сроки

3. Ссылка на одну лучшу работу (не нужно кидать ссылку на портфолио я не буду смотреть тогда)