Для желающих поработать на выходных. простенькая страничка вроде www.b17shop.com.
Дизайн одностраничника
Необходимо сделать дизайн одностраниного сайта на основе существующего дизайна horsad.ru.
В дизайне должны быть:
- форма регистрации
- иконки для разных типов заведений
- логотип
- галочки для пунктов
Дизайн должен быть простым и легким. так же сделать в уже существующих цветах.
По ссылке есть текс для однстраничника:
https://www.evernote.com/shard/s288/sh/63abb1e2-87c4-4f09-86f8-f58e6a1f25f6/3e608170cfb9ac79f72ca83211f5ff56
От вас:
1. Цена
2. Сроки
3. Ссылка на одну лучшу работу (не нужно кидать ссылку на портфолио я не буду смотреть тогда)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $55
Необходимо сделать дизайн сайта. Одностраничник. Функция: показ виртуального 3d тура (что такое виртуальный тур смотрите тут http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5 ) На сайте будет только 1 виртуальный тур. Задача сайта: сделать просмотр ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется сделать страничку, на которой будет форма авторизации - всего 2 поля (login, rassword). При заполнении полей должно появляться сообщение что данные введены неправильно (Incorrect login or password), плюс скрипт должен отправлять емейл о загрузках ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Немного графики + во влеш будет передаваться 20 слов (с 20-ю гиперссылками), которые в нём должны крутиться. Обязательное требование наличие портфолио, пусть и не большого.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Кто уже делал одностраничники, нужен хороший, продуманный макет,дизайн,-для одностраничного сайта. Одностраничник будет продавать услуги по редактированию фото. Бюджет,-до 100$ .Пишите контакты, ссылки на примеры работ, свои цены.Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Здравствуйте, требуется дизайнер для регулярных задач. Лэндинги, презентации, фирменные стили, сайты и прочее. Рассмотрю как опытных "про" так и начинающих, но толковых дизайнеров. Почта: [email protected]Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый вечер уважаемые дизайнеры. Нужно разработать Landing Page с продажей одного электронного товара из Америки. Товар достаточно специфический для Российского рынка, по этому нужно будет покопаться. ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт12 лет назад
Имеется некоторая концепция дизайна сайта, выполненная в качестве картинки jpeg – прикреплена к проекту. Её требуется "причесать" и развить в соответствии с правилами веб-дизайна. Результат пока также выдать в jpeg. Желательно предложить ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт12 лет назад