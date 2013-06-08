Требуется создать очень классный дизайн сайта благотворительного фонда. Логотип есть, подробное ТЗ на главную тут: http://goo.gl/FDbQG Победитель конкурса продолжит работу над дизайном - помимо главной надо сделать ещё 5-7 простых внутряков ...
Дизайны новых сайтов агентств 22 штуки
Необходимо 22 дизайна, но начнем с первого, для Черкасской области, и города Черкассы. Первые сайты уже сделали, вот примеры Запорожье http://shurl.pp.ua/7m3vh5y/ , Днепропетровск http://shurl.pp.ua/k5z3bvd/ , Харьков http://shurl.pp.ua/454myn5/
Структура сайта будет как http://shurl.pp.ua/evtk737/ только с другим названием "Детективное агентство "Частный детектив Черкассы" , соответственно под другими флагами(другим дизайном) но чтоб не схожие.
Местами переставлять разделы и меню можно, но убирать ничего не нужно, их будут заполнять другой похожей информацией.
Деятельность серьезная, потому никакой мультяшности, серьезный выдержанный сайт, чтоб располагал доверием.
Также оставить место(добавить):
1. для модуля на всех страницах сайта, чтоб там чередовались при перезагрузки страницы по кругу отзывы http://shurl.pp.ua/xdd9s4h/
2. Перечня населенных пунктов Черкасской области, в которых предоставляются услуги http://www.ua.all.biz/guide-cities?region=12 103 населенных пунктов
3. Перечень услуг ( http://shurl.pp.ua/ckzrh9d/ ) вывести на главную страницу, но в меню оставить ссылку "услуги". Если все услуги не гармонично смотрятся с Вашим дизайном, можно вывести основные 6 они в списке сверху. В крайнем случае, можно вообще не выводить на главную страницу услуги.
Дизайн внутренних страниц сайта должен быть как и главная страница, однотипные.
Жду ответы на такие вопросы:
1. Стоимость в долларах. Плачу через WMZ(вебмани) без предоплаты (цены прошу минимальные, если хороший дизайн, еще работ понадобится много для других сайтов)
2. Сроки выполнения
3. Желательно ориентир на что будет похожий будущий сайт.
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