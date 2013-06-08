Дизайны новых сайтов агентств 22 штуки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок324 просмотра

Необходимо 22 дизайна, но начнем с первого, для Черкасской области, и города Черкассы. Первые сайты уже сделали, вот примеры Запорожье http://shurl.pp.ua/7m3vh5y/ , Днепропетровск http://shurl.pp.ua/k5z3bvd/ , Харьков http://shurl.pp.ua/454myn5/

Структура сайта будет как http://shurl.pp.ua/evtk737/ только с другим названием "Детективное агентство "Частный детектив Черкассы" , соответственно под другими флагами(другим дизайном) но чтоб не схожие.

Местами переставлять разделы и меню можно, но убирать ничего не нужно, их будут заполнять другой похожей информацией.

Деятельность серьезная, потому никакой мультяшности, серьезный выдержанный сайт, чтоб располагал доверием.

Также оставить место(добавить):

1. для модуля на всех страницах сайта, чтоб там чередовались при перезагрузки страницы по кругу отзывы http://shurl.pp.ua/xdd9s4h/

2. Перечня населенных пунктов Черкасской области, в которых предоставляются услуги http://www.ua.all.biz/guide-cities?region=12 103 населенных пунктов

3. Перечень услуг ( http://shurl.pp.ua/ckzrh9d/ ) вывести на главную страницу, но в меню оставить ссылку "услуги". Если все услуги не гармонично смотрятся с Вашим дизайном, можно вывести основные 6 они в списке сверху. В крайнем случае, можно вообще не выводить на главную страницу услуги.

Дизайн внутренних страниц сайта должен быть как и главная страница, однотипные.

Жду ответы на такие вопросы:

1. Стоимость в долларах. Плачу через WMZ(вебмани) без предоплаты (цены прошу минимальные, если хороший дизайн, еще работ понадобится много для других сайтов)

2. Сроки выполнения

3. Желательно ориентир на что будет похожий будущий сайт.

12 лет назад
nedvij
54 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Katst
36 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$50
5 дней
Отличный исполнитель, с хорошим чутьем вкуса. Продолжаем работать!
Отличный заказчик. Четко прописанное т/з , своевременная оплата. Очень приятно работать. Продолжаем сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Katst
36 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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