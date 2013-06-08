Дизайны новых сайтов агентств 22 штуки

Необходимо 22 дизайна, но начнем с первого, для Черкасской области, и города Черкассы. Первые сайты уже сделали, вот примеры Запорожье http://shurl.pp.ua/7m3vh5y/ , Днепропетровск http://shurl.pp.ua/k5z3bvd/ , Харьков http://shurl.pp.ua/454myn5/

Структура сайта будет как http://shurl.pp.ua/evtk737/ только с другим названием "Детективное агентство "Частный детектив Черкассы" , соответственно под другими флагами(другим дизайном) но чтоб не схожие.

Местами переставлять разделы и меню можно, но убирать ничего не нужно, их будут заполнять другой похожей информацией.

Деятельность серьезная, потому никакой мультяшности, серьезный выдержанный сайт, чтоб располагал доверием.

Также оставить место(добавить):

1. для модуля на всех страницах сайта, чтоб там чередовались при перезагрузки страницы по кругу отзывы http://shurl.pp.ua/xdd9s4h/

2. Перечня населенных пунктов Черкасской области, в которых предоставляются услуги http://www.ua.all.biz/guide-cities?region=12 103 населенных пунктов

3. Перечень услуг ( http://shurl.pp.ua/ckzrh9d/ ) вывести на главную страницу, но в меню оставить ссылку "услуги". Если все услуги не гармонично смотрятся с Вашим дизайном, можно вывести основные 6 они в списке сверху. В крайнем случае, можно вообще не выводить на главную страницу услуги.

Дизайн внутренних страниц сайта должен быть как и главная страница, однотипные.

Жду ответы на такие вопросы:

1. Стоимость в долларах. Плачу через WMZ(вебмани) без предоплаты (цены прошу минимальные, если хороший дизайн, еще работ понадобится много для других сайтов)

2. Сроки выполнения

3. Желательно ориентир на что будет похожий будущий сайт.