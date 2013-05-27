# 1 — $ 1000

Требуется создать очень классный дизайн сайта благотворительного фонда. Логотип есть, подробное ТЗ на главную тут:

http://goo.gl/FDbQG

Победитель конкурса продолжит работу над дизайном - помимо главной надо сделать ещё 5-7 простых внутряков вроде текстовой страницы, страницы контактов, и т.д.

Внутренние страницы входят в бюджет 1000 долларов и не будут оплачиваться отдельно, но делать их на конкурс не требуется, лучше больше времени уделите главной.