Дизайн сайта благотворительного фонда

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок4898 просмотров
#1$1000

Требуется создать очень классный дизайн сайта благотворительного фонда. Логотип есть, подробное ТЗ на главную тут:

http://goo.gl/FDbQG

Победитель конкурса продолжит работу над дизайном - помимо главной надо сделать ещё 5-7 простых внутряков вроде текстовой страницы, страницы контактов, и т.д.

Внутренние страницы входят в бюджет 1000 долларов и не будут оплачиваться отдельно, но делать их на конкурс не требуется, лучше больше времени уделите главной.

12 лет назад
Matrixcracker
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

MaksymKhomenko
Хоменко 
32 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
#1
Отличный дизайнер с хорошим вкусом и пониманием потребностей интерфейса. Рекомендую
Отличный заказчик, четкое ТЗ, быстрая оплата, рекомендую.

Заявки фрилансеров

MaksymKhomenko
Хоменко 
32 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
#1

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