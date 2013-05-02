Нужен дизайн на 5 страниц: 1)http://viewer.com.ua/ — главная 2)http://viewer.com.ua/account/77 — аккаунт 3)http://viewer.com.ua/business/view/syshiya — страница бизнеса 4)http://viewer.com.ua/business/review/spartak — создание отзыва 5)http://viewer.com.ua/search/?cat=%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5 — результат поиска ...
Разработка 5 тем-шаблонов
Есть основной PSD макет сайта и на него верстка.
На основе этого макета требуется сделать темизацию шаблона для заданных категорий:
1. Шоппинг - общая тема покупок и товаров (в основном это одежда для женщин)
2. IT - тема компьютеры, телекоммуникации, планшеты и гаджеты
3. Строительство - новые дома и квартиры, отделка, процесс отделки
4. Детский - игрушки, тема детства и беремености
5. Брутальный - мужские увлечения - машины, мужские аксессуары.
Под темизацией понимается доработка\изменение фоновых картинок, шрифтов, цветов фона\осн.контента,текстов и т.д. Расположение, ориентацию, содержание блоков, а также хидер\футер менять НЕ НАДО.
Пример макета и его возможные настройка - см. архив в аттачах
Цены указывать в USD. По срокам не ограничиваю, но и затягивать не надо.
Оплата - unistream, WMZ
В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество - дизайн сайтов, разработка логотипов, баннеров и т.д.
Заявки фрилансеров
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