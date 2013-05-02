Разработка 5 тем-шаблонов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок198 просмотров

Есть основной PSD макет сайта и на него верстка.

На основе этого макета требуется сделать темизацию шаблона для заданных категорий:

1. Шоппинг - общая тема покупок и товаров (в основном это одежда для женщин)

2. IT - тема компьютеры, телекоммуникации, планшеты и гаджеты

3. Строительство - новые дома и квартиры, отделка, процесс отделки

4. Детский - игрушки, тема детства и беремености

5. Брутальный - мужские увлечения - машины, мужские аксессуары.

Под темизацией понимается доработка\изменение фоновых картинок, шрифтов, цветов фона\осн.контента,текстов и т.д. Расположение, ориентацию, содержание блоков, а также хидер\футер менять НЕ НАДО.

Пример макета и его возможные настройка - см. архив в аттачах

Цены указывать в USD. По срокам не ограничиваю, но и затягивать не надо.

Оплата - unistream, WMZ

В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество - дизайн сайтов, разработка логотипов, баннеров и т.д.

12 лет назад
fyre
48 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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