Развитие группы с нуля

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен7 заявок217 просмотров
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Кто занимался раньше развитием групп в вк, пишите, ссылки на портфолио. Требуеться развить группу до состояния саморазвития, не очень сложно. Но нужна целевая аудитория.

7 лет назад
Petrenko2013
54 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Ekaterina-1989
36 летБеларусь
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$3
1 день
Екатерина справилась с работой на должном уровне.
Все хорошо, мне было приятно иметь дело с Денисом.