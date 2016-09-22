Регистрация аккаунтов Яндекс почты и Яндекс Телефонии

Зарегистрировать аккаунты в яндекс почте, далее под этим аккаунтом зарегистрировать аккаунт в яндекс телефонии, выбрать номер, и установить переадресацию. Далее, выбрать тарифный план, распечатать договор подписать его и зугрузить. Важно, каждый новый аккаунт регистрировать в браузере Тор, под новой личностью. С целью контроля этого условия исполнитель подключается ко мне через TeamViewer.

Данные аккаунта вписываются в таблицу (логин пароль). Оплата - 7 руб. одна регистрация (почта + телефония). Необходимый объем - 330 аккаунтов. Срок - не более 5ти суток. Исполнитель в день должен сдавать не менее 70 аккаунтов.