Регистрация аккаунтов Яндекс почты и Яндекс Телефонии

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки190 просмотров
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Зарегистрировать аккаунты в яндекс почте, далее под этим аккаунтом зарегистрировать аккаунт в яндекс телефонии, выбрать номер, и установить переадресацию. Далее, выбрать тарифный план, распечатать договор подписать его и зугрузить. Важно, каждый новый аккаунт регистрировать в браузере Тор, под новой личностью. С целью контроля этого условия исполнитель подключается ко мне через TeamViewer.

Данные аккаунта вписываются в таблицу (логин пароль). Оплата - 7 руб. одна регистрация (почта + телефония). Необходимый объем - 330 аккаунтов. Срок - не более 5ти суток. Исполнитель в день должен сдавать не менее 70 аккаунтов.

7 лет назад
seodrum
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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