Раскрутка группы Steam и VK

Задача до 800-1000 целевых живых подписчиков [u]https://vk.com/ag_forsage[/u] Важно! Не нужны боты, офферы и прочий шлак, Задача - поднять качественную группу, На выходе ждем 100-200 лайков на фото качественных живых подписчиков 5000 р/мес Сроки - 30 дней
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна качественная раскрутка групп Steam и VK
Только живые подписчики по критериям, за ботов и фейк оплаты не будет
Предлагайте цены за одного вступившего
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