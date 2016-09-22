Публикация постов сайта в группу на Facebook

Требует написание рабочего кода PHP для публикации постов сайта + картинки в существующую (мною созданную) группу на Facebook. Также требуется помощь в получении необходимых авторизационных данных (токен и т.д.).

Пример выполненного задания: Вы пишете скрипт, который при обновлении страницы или нажатии на кнопку отправляет в группу небольшой текст и несколько картинок (до 8). Далее этот код я уже встраиваю на свой сайт самостоятельно. Мне нужен лишь рабочий пример и настройка в дебрях AppFacebook.