Публикация постов сайта в группу на Facebook

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт1 заявка202 просмотра
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Требует написание рабочего кода PHP для публикации постов сайта + картинки в существующую (мною созданную) группу на Facebook. Также требуется помощь в получении необходимых авторизационных данных (токен и т.д.).

Пример выполненного задания: Вы пишете скрипт, который при обновлении страницы или нажатии на кнопку отправляет в группу небольшой текст и несколько картинок (до 8). Далее этот код я уже встраиваю на свой сайт самостоятельно. Мне нужен лишь рабочий пример и настройка в дебрях AppFacebook.

7 лет назад
c0wb0y
39 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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