В шаблоне для joomla (переделанный yoo_phoenix) надо реализовать возможность раскрывающегося подменю. Шаблон Вышлю. Надо будет учесть общий дизайн и сделать соответствующее подменю. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСТАВЛЯЙТЕ ЦЕНЫ и СРОКИ!
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- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
На сайте, работающем на joomla есть каталог, нужно привести его к виду, как на сайте http://auto.drom.ru/ , или установить любой другой каталог ( главное чтобы был как на http://auto.drom.ru/ ) и еще к этому каталогу ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
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Нужно отрисовать в векторе дизайн для интернет магазина, тема КНИГИ. В личку не писать, все здесь, цена и срокиДизайн сайтов14 заявокЗакрыт13 лет назад
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Нужен Копирайт на тему рыбалки и охоты около 50 стр по 3000 словКопирайтинг34 заявкиЗакрыт13 лет назад