Создание сайтов под ключ на WordPress
Имею опыт создания лендинг на движке WordPress. В работупо созданию сайта входит:-создание визуальной концепции сайта-анализ целевой аудитории-разработка прототипа сайта-создание уникального дизайна-верстка сайта-подключение форм захватов, онлайн-чатов-адаптивная верстка сайта (для мобильных устройств и планшетов)-подключение аналитики (Web визор и Яндексметрика, автоответчик для отслеживания лидогенерации).
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
5 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!