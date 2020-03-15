Pimenova_Olga

Ольга Pimenova_Olga

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Создание сайтов под ключ на WordPress

Имею опыт создания лендинг на движке WordPress. В работупо созданию сайта входит:-создание визуальной концепции сайта-анализ целевой аудитории-разработка прототипа сайта-создание уникального дизайна-верстка сайта-подключение форм захватов, онлайн-чатов-адаптивная верстка сайта (для мобильных устройств и планшетов)-подключение аналитики (Web визор и Яндексметрика, автоответчик для отслеживания лидогенерации).

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Отзывы заказчиков

guest_157244388909
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Создание сайта для фитнеса
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