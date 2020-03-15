Создание сайтов под ключ на WordPress

Имею опыт создания лендинг на движке WordPress. В работупо созданию сайта входит:-создание визуальной концепции сайта-анализ целевой аудитории-разработка прототипа сайта-создание уникального дизайна-верстка сайта-подключение форм захватов, онлайн-чатов-адаптивная верстка сайта (для мобильных устройств и планшетов)-подключение аналитики (Web визор и Яндексметрика, автоответчик для отслеживания лидогенерации).