Я профессиональный художник и дизайнер, уже более пяти лет занимаюсь:
•полиграфическим и сувенирным дизайном;
•рекламным дизайном, созданием фирменных стилей и логотипов;
•дизайном упаковки;
•отрисовкой в векторе любой сложности;
•а также графикой, живописью, керамикой и handmade.
Работаю как фрилансер с 2009 года.
Контакты:
e-mail: [email protected]
ICQ:616547665
pincher.art (Skype)
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Портфолио
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Верстка полиграфии
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Дизайн продукции
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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Фирменный стиль
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