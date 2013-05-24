Я профессиональный художник и дизайнер, уже более пяти лет занимаюсь:

•полиграфическим и сувенирным дизайном;

•рекламным дизайном, созданием фирменных стилей и логотипов;

•дизайном упаковки;

•отрисовкой в векторе любой сложности;

•а также графикой, живописью, керамикой и handmade.

Работаю как фрилансер с 2009 года.

Контакты:

www.pincherart.ru

e-mail: [email protected]

ICQ:616547665

pincher.art (Skype)