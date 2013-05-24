PinCherart

Наталия PinCherart

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Я профессиональный художник и дизайнер, уже более пяти лет занимаюсь:

•полиграфическим и сувенирным дизайном;

•рекламным дизайном, созданием фирменных стилей и логотипов;

•дизайном упаковки;

•отрисовкой в векторе любой сложности;

•а также графикой, живописью, керамикой и handmade.

Работаю как фрилансер с 2009 года.

Контакты:

www.pincherart.ru

e-mail: [email protected]

ICQ:616547665

pincher.art (Skype)

Портфолио

Верстка полиграфии
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $30
от 5 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $80
от 3 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $250
от 5 дней
нет рейтинга