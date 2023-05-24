UX\UI дизайнер

Профессиональный дизайн сайтов 🔥

👋 Привет!

Я UX/UI дизайнер c опытом работы более 7 лет. Делаю чистый, современный, интуитивно понятный и функциональный дизайн. Люблю свою работу и к каждому проекту подхожу индивиуально.

Работаю по ТЗ. Но если его нет, не проблема, расскажите мне о своих требованиях, покажите пару примеров сайтов, которые вам нравятся.

Я сделаю все возможное, чтобы создать веб-сайт с уникальным современным дизайном, решающий задачи и владельца и пользователя.

⚡ Соблюдаю оговоренные сроки.

⚡ Бесплатно вношу любые правки в дизайн и работаю над макетом до полного утверждения.

⚡ Работаю по предоплате. Понимаю, что ситуации бывают разные, и если правками и доработками проекту никак не помочь – верну предоплату

⚡ Не бросаю проект после сдачи дизайна. Всегда готова поддерживать связь с разработчиком, чтобы ваш проект был именно таким, как нужно

Дизайн:

Интернет магазины

Информационные сайты

Landing page

Сайты портфолио

Адаптивность

Баннеры

Приложения

Figma

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Telegram: Olha_Chudak

Weblancer личка