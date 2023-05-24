Pixelka

Ольга Pixelka

 
36 лет
11 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
UX\UI дизайнер

Профессиональный дизайн сайтов 🔥

👋 Привет!

Я UX/UI дизайнер c опытом работы более 7 лет. Делаю чистый, современный, интуитивно понятный и функциональный дизайн. Люблю свою работу и к каждому проекту подхожу индивиуально.

Работаю по ТЗ. Но если его нет, не проблема, расскажите мне о своих требованиях, покажите пару примеров сайтов, которые вам нравятся.

Я сделаю все возможное, чтобы создать веб-сайт с уникальным современным дизайном, решающий задачи и владельца и пользователя.

Соблюдаю оговоренные сроки.

Бесплатно вношу любые правки в дизайн и работаю над макетом до полного утверждения.

Работаю по предоплате. Понимаю, что ситуации бывают разные, и если правками и доработками проекту никак не помочь – верну предоплату

Не бросаю проект после сдачи дизайна. Всегда готова поддерживать связь с разработчиком, чтобы ваш проект был именно таким, как нужно

Дизайн:

  • Интернет магазины
  • Информационные сайты
  • Landing page
  • Сайты портфолио
  • Адаптивность
  • Баннеры
  • Приложения
Инструменты:

  • Figma
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
Почта: [email protected]

Telegram: Olha_Chudak

Weblancer личка

Портфолио

Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
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