Профессиональный дизайн сайтов 🔥
👋 Привет!
Я UX/UI дизайнер c опытом работы более 7 лет. Делаю чистый, современный, интуитивно понятный и функциональный дизайн. Люблю свою работу и к каждому проекту подхожу индивиуально.
Работаю по ТЗ. Но если его нет, не проблема, расскажите мне о своих требованиях, покажите пару примеров сайтов, которые вам нравятся.
Я сделаю все возможное, чтобы создать веб-сайт с уникальным современным дизайном, решающий задачи и владельца и пользователя.
⚡ Соблюдаю оговоренные сроки.
⚡ Бесплатно вношу любые правки в дизайн и работаю над макетом до полного утверждения.
⚡ Работаю по предоплате. Понимаю, что ситуации бывают разные, и если правками и доработками проекту никак не помочь – верну предоплату
⚡ Не бросаю проект после сдачи дизайна. Всегда готова поддерживать связь с разработчиком, чтобы ваш проект был именно таким, как нужно
Дизайн:
- Интернет магазины
- Информационные сайты
- Landing page
- Сайты портфолио
- Адаптивность
- Баннеры
- Приложения
- Figma
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
Telegram: Olha_Chudak
Weblancer личка
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