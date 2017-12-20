Platon_dreams

Ольга Platon_dreams

 
37 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Web-developer, frontend developer
  • Knowledgewith HTML / CSS / Bootstrap / SASS / Less/ JS / jQ  ;
  • Experiencein the use of CMS: Wordpress, OpenCart;
  • Photoshop(PSD to HTML);
  • PHP,Node JS, MySQL / MongoDB fundamentals;
  • Experiencein the use of Gulp, Webpack, Git
  • Experiencein Responsive, Cross-Browser and Pixel-Perfect Front-End creation;
  • Understandingthe concepts of React/Redux and Angular 2 and ability to write a simple apps
PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLMongoDBHTMLCSSBootstrapAngularSASSGulpPhotoshopReact.jsGitRedux
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Внести корректировки на сайт
Работаем во второй раз. Очень довольны сотрудничеством. Всегда на связи, все вовремя. Приятно работать. Спасибо, Ольга, за сотрудничество и внимание к нашему проекту ).
Всё замечательно, работаем второй раз.Задачи четко расписаны, оплата вовремя, оперативная обратная связь.Спасибо за доверие;-)
Ответный отзыв
pozvoni
Олег 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Создать копию лендингов на lpmotor.ru - 5 штук предоставлю картинки
Отличный исполнитель, все вовремя и качественно.
Всё отлично, никаких нареканий, оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
gsmtarif
Николай 
42 годаИспания
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Перевод на украинский язык дизайна сайта
Ольга - молодец! Все сделала супер оперативно!
Рекомендую к сотрудничеству! Никаких нареканий, Николай всегда на связи, работа оплачена.
Ответный отзыв
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$11
10 баллов
6 лет назад
Небольшие корректировки сайта
Большое спасибо Ольге за профессиональный подход и быстрое исполнение. К задаче подошла очень ответственно, выполнила все быстро и в соответствии с ТЗ (даже немножко больше, проявив инициативу и подправив моменты на сайте, на которые мы не обратили внимание). Рекомендуем как компетентного и пунктуального специалиста. Видно понимание сути дела. Работа на 5 по 5-ти бальной шкале. Будем обращаться и далее.
Самые положительные впечатления!Задача поставлена четко, ТЗ расписано попунктно, особо и вопросов встречных не возникало. Рекомендую к сотрудничеству и всем желаю побольше заказчиков с такими же профессиональными и человеческими качествами!
Ответный отзыв
Mr_Info
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Внести изменения и доработать скопированный сайт!
Отличный и ответственный исполнитель, все сделано на высоком уровне и качественно. Рекомендую к сотрудничеству!
Всё отлично!Заказчик конструктивный, коммуникабельный, вежливый. Все правки и замечания по делу. Рекомендую однозначно!
Ответный отзыв
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