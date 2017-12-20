Большое спасибо Ольге за профессиональный подход и быстрое исполнение. К задаче подошла очень ответственно, выполнила все быстро и в соответствии с ТЗ (даже немножко больше, проявив инициативу и подправив моменты на сайте, на которые мы не обратили внимание). Рекомендуем как компетентного и пунктуального специалиста. Видно понимание сути дела. Работа на 5 по 5-ти бальной шкале. Будем обращаться и далее.