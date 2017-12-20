Web-developer, frontend developer
- Knowledgewith HTML / CSS / Bootstrap / SASS / Less/ JS / jQ ;
- Experiencein the use of CMS: Wordpress, OpenCart;
- Photoshop(PSD to HTML);
- PHP,Node JS, MySQL / MongoDB fundamentals;
- Experiencein the use of Gulp, Webpack, Git
- Experiencein Responsive, Cross-Browser and Pixel-Perfect Front-End creation;
- Understandingthe concepts of React/Redux and Angular 2 and ability to write a simple apps
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
6 лет назад
Работаем во второй раз. Очень довольны сотрудничеством. Всегда на связи, все вовремя. Приятно работать. Спасибо, Ольга, за сотрудничество и внимание к нашему проекту ).
Ответный отзыв
Всё замечательно, работаем второй раз.Задачи четко расписаны, оплата вовремя, оперативная обратная связь.Спасибо за доверие;-)
$8
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель, все вовремя и качественно.
Ответный отзыв
Всё отлично, никаких нареканий, оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
6 лет назад
Ольга - молодец! Все сделала супер оперативно!
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству! Никаких нареканий, Николай всегда на связи, работа оплачена.
$11
10 баллов
6 лет назад
Большое спасибо Ольге за профессиональный подход и быстрое исполнение. К задаче подошла очень ответственно, выполнила все быстро и в соответствии с ТЗ (даже немножко больше, проявив инициативу и подправив моменты на сайте, на которые мы не обратили внимание). Рекомендуем как компетентного и пунктуального специалиста. Видно понимание сути дела. Работа на 5 по 5-ти бальной шкале. Будем обращаться и далее.
Ответный отзыв
Самые положительные впечатления!Задача поставлена четко, ТЗ расписано попунктно, особо и вопросов встречных не возникало. Рекомендую к сотрудничеству и всем желаю побольше заказчиков с такими же профессиональными и человеческими качествами!
$10
10 баллов
6 лет назад
Отличный и ответственный исполнитель, все сделано на высоком уровне и качественно. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Всё отлично!Заказчик конструктивный, коммуникабельный, вежливый. Все правки и замечания по делу. Рекомендую однозначно!
HTML-верстка
3 отзыва
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от $15от 1 дня
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1 отзыв
$5/час
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$5/час
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