Pobeg31

Игорь Самсонов Pobeg31

 
33 годаУкраина/Полтава
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • FLASH Баннер

    Необходимо создать один FLASH баннер в трех разных размерах (728x90, 200x300, 240x400) рассматриваться будут только те, кто выполнял подобные работы и может показать.

    Flash
    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип и дизайн сайта

    Здравствуйте, нужно разработать логотип и дизайн сайта. (Уникальный, современный) Название проекта имеется и примеры по цветовой гамме также Пример по КОЛИЧЕСТВУ СТРАНИЦ  https://startupinsider.biz/   (не пример дизайна)

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    8 лет назад