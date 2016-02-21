Необходимо создать один FLASH баннер в трех разных размерах (728x90, 200x300, 240x400) рассматриваться будут только те, кто выполнял подобные работы и может показать.
Баннеры8 заявок
Закрыт
8 лет назад
Необходимо создать один FLASH баннер в трех разных размерах (728x90, 200x300, 240x400) рассматриваться будут только те, кто выполнял подобные работы и может показать.
Здравствуйте, нужно разработать логотип и дизайн сайта. (Уникальный, современный) Название проекта имеется и примеры по цветовой гамме также Пример по КОЛИЧЕСТВУ СТРАНИЦ https://startupinsider.biz/ (не пример дизайна)