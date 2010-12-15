Pokrov_Nikolay

Николай Покров Pokrov_Nikolay

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

ewangelina
Ева 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$65
10 баллов
14 лет назад
Написание статей на тему: Английский язык
Написание статей
Николай - отличный заказчик. Конкретное задание, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Все сделано в срок и запрашиваемого качества. Рекомендую.
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