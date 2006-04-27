для постоянного сотрудничества разыскиваются фрилансеры из Харькова, необходимые навыки: PHP (OOP, Templates, опыт проектирования больших модульных приложений), MySQL, (X)HTML, JavaScript желаткльно: PHP5, MySQL5, AJAX, W3C standarts, XML, XSLT, WebServices оплата от 3$ до 10$ в час, в ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
для постоянного сотрудничества разыскиваются фрилансеры проживающие в Харькове необходимые навыки: flash design, actionscript programming, xml, javascript желательно: flex оплата от 3$ до 10$ в час, в зависимости от сложности задач и квалификации примеры рыбот, кода, резюме присылайте на мыло ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуется сделать редизайн сайта одной студии. Планируется создать сайт наподобие http://www.piotrowskimichal.com/. Сайт будет полностью на flash. Необходимо так же создать систему управления содержимым для сайта, чтобы можно было изменять содержимое разделов сайта (например, добавлять работы ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт18 лет назад