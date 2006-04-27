для постоянного сотрудничества разыскиваются фрилансеры проживающие в Харькове необходимые навыки: flash design, actionscript programming, xml, javascript желательно: flex оплата от 3$ до 10$ в час, в зависимости от сложности задач и квалификации примеры рыбот, кода, резюме присылайте на мыло ...