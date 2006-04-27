Q-Zma

Денис Кузнецов Q-Zma

 
43 годаУкраина/Харьков
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Mature php developer / system architector

    для постоянного сотрудничества разыскиваются фрилансеры из Харькова, необходимые навыки: PHP (OOP, Templates, опыт проектирования больших модульных приложений), MySQL, (X)HTML, JavaScript желаткльно: PHP5, MySQL5, AJAX, W3C standarts, XML, XSLT, WebServices оплата от 3$ до 10$ в час, в ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLAjax
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Flash designer, actionscript programmer

    для постоянного сотрудничества разыскиваются фрилансеры проживающие в Харькове необходимые навыки: flash design, actionscript programming, xml, javascript желательно: flex оплата от 3$ до 10$ в час, в зависимости от сложности задач и квалификации примеры рыбот, кода, резюме присылайте на мыло ...

    Javascript
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн и программирование ActionScript

    $1000

    Требуется сделать редизайн сайта одной студии. Планируется создать сайт наподобие http://www.piotrowskimichal.com/. Сайт будет полностью на flash. Необходимо так же создать систему управления содержимым для сайта, чтобы можно было изменять содержимое разделов сайта (например, добавлять работы ...

    Редизайн сайта
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад