leanweb

Гость leanweb

 
NaN летСША
19 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Smarty фильтр

    нужен фильтр который правильно ступеньками отформатирует html. - не обязан быть быстрым - обязан не поломать html если он на входе не валидный (форматирование при этом может пострадать - не страшно) - обязан понимать как html так и ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Существующему osc сайту сделать seo-friendly урлы

    $150

    требуется - для всех категорий и продуктов предоставить возможность в админке указать произвольный урл - не добавлять в урл никаких вкраплений в виде id категории или продукта. требуется 100% управление урлом из админки. - избавиться от osCsid ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Web Дизайнер

    $2500

    разыскивается веб дизанер: - ясный без излишеств стиль - четкое понятие о юзабилити, ucd - оригинальные смелые решения - отсутствие "соплей", аккуратность, методичность - умение верстать - умение работать в тесной команде - рабочее знание svn - умение быстро и уверенно работать в ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Юзабилити дизайнер + верстальщик в одном лице

    $5000

    На постоянную работу разыскивается классный дизайнер-верстальщик. если для вас юзабилити не пустой звук, не новомодный термин а занятие коим вы занимаетесь давно, мы вас ждем! - 8-ми часовой рабочий день, 15:00-23:00 по московскому времени - отличное знание html, ...

    JavascriptHTMLAjax
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Юзабилити дизайнер + верстальщик в одном лице

    На постоянную работу разыскивается классный дизайнер-верстальщик. если для вас юзабилити не пустой звук, не новомодный термин а занятие коим вы занимаетесь давно, мы вас ждем! - 8-ми часовой рабочий день, 15:00-23:00 по московскому времени - отличное знание html, ...

    JavascriptHTMLAjax
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Php coder w/ smarty and osc experience

    разыскивается классный php кодер для удаленной работы. - ООП наш рулевой - отличное знание php, тонкостей и отличия версий php4 и php5. без словаря. у нас не потогонка, но и размусоливаться времени нет. - уверенное знание mysql, библиотеки ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстальщик html + smarty

    на постоянную работу разыскивается классный верстальщик. - 8-ми часовой рабочий день, 15:00-23:00 по московскому времени - отличное знание html, безтабличная верстка, стили, особенности браузеров - знание javascript, ajax на уровне четкого понимания функциональности, умение разобраться в коде написанном ...

    JavascriptHTMLAjax
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Юзабилити-тестер

    нам в команду нужен (нужна? девушки, отзывайтесь, мы вас любим и ждем! ;)) тестер с хорошим пониманием принципов юзабилити на постоянную работу. ставка от $12/час. ставка будет обязательно расти по мере накопления навыков и опыта. в день ...

    HTML
    Тестирование сайтов14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Раскрутка сайта

    название вебсайта будет указано в личной переписке по запросу. это совершенно заурядный сайт-доска объявлений по продаже/ренту недвижимости в некоей локальной ближневосточной географической области. предположительный срок работ 6 месяцев с помесячной оплатой. свои потребности по оплате пожалуйста ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт импорта аккаунтов в mediawiki

    имеется список учетных записей (формат на ваше усмотрение, предпочтительно csv или xml). требуется написать extension для mediawiki который скушает этот список, и создаст аккаунты. скрипт должен быть достаточно умен чтобы не навредить (не попортить существующие аккаунты). в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Существующий сайт "обернуть" в smarty

    $150

    сайт leanwebtemplates.com реализован весьма аккуратно, но требуется его _грамотно_ "одеть" в смарти. критичные моменты которые хотелось бы соблюсти: - желательно организовать шаблоны в иерархической зависимости, как это описано здесь http://www.phpinsider.com/smarty-forum/viewtopic.php?t=9014 - как можно большая часть (желательно вообще вся) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Существующий сайт "обернуть" в smarty

    $100

    сайт leanwebtemplates.com реализован весьма аккуратно, но требуется его _грамотно_ "одеть" в смарти. критичные моменты которые хотелось бы соблюсти: - желательно организовать шаблоны в иерархической зависимости, как это описано здесь http://www.phpinsider.com/smarty-forum/viewtopic.php?t=9014 - как можно большая часть (желательно вообще вся) ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Причесать сайт

    На сайте http://www.havanabluerestaurant.com/ довести до ума "прикрутку" флаш проигрывателя к собственно сайту, починить его при необходимости. Требуется человек который способен причесать сайт до законченного вида. Оплата либо ikobo либо wu. Это разовая работа, для дальнейшего сотрудничества обязательно заполнить форму ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Внести дополненя к существующему сайту

    существующему сайту http://to-let.info требуется дописать "коммерческую часть" где юзеры смогут регистрироваться и за оплату получать доступ к дополнительным функциям. имеется подробное ТЗ, порядка 10 форм (страниц). время на исполнение порядка 1-2 недели. требуется: опыт работы на php ...

    PHPJavascriptHTMLCSS
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Починить mp3 плеер

    $50

    имеется мп3 плеер. требуется модифицировать его так, чтобы фон стал полупрозрачным. сейчас фон черный. плеер находится здесь http://www.havanabluerestaurant.com/2/passion/

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Для работы над серией проектов разыскивается PHP программер с опытом phorum

    $200

    Для работы над серией проектов разыскивается PHP программер с опытом работы с форумом phorum5 (phorum.org) Требуется кастомизировать внешний вид (дизайн я предоставлю), добавить пару полей к форме (и соответственно базе), поменять структуру index.php, добавить специальную страницу ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    19 лет назад

  • Oscommerce

    $700

    ищется крутой php программист с углубленным знанием oscommerce. требуется "приодеть" штатный oscommerce. потребуется так же добавить следующую функциональность - возможность загружать товары из экселевского файла; - возможность аплодить более одной картинки на товар; - имеется достаточно хитрая система ...

    PHP
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Закрыт
    19 лет назад

  • Требуется сверстать скин для phorum

    $100

    дефолтный скин в phorum'е сверстан в целом неплохо, но при внимательном рассмотрении обнаруживается масса неэффективностей. требуется создать идеальный скин с точки зрения верстки, все откомментировать, соптимизировать, причесать и вылизать. будет пара небольших пожеланий по раскладке, например фолдеры ...

    PHPHTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    19 лет назад
Отзывы фрилансеров
butuzov
Олег 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Smarty фильтр
Искренне и сильно впечатлен. Человек слова.
Chieftl
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
17 лет назад
Скрипт импорта аккаунтов в mediawiki
Интересное задание, оплата вовремя, причем с бонусом. Приятно работать с таким заказчиком.
работа выполнена быстро и в срок. код написан чисто и очень грамотно. самые наилучшие рекоммендации. я чрезвычайно доволен и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Q-Zma
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Причесать сайт
Здравомыслящий, тактичный и терпеливый заказчик, да и просто, как оказалось, хороший человек :). Денежку заплатил сразу, даже больше чем изначально договаривались. Надеюсь, будем работать в будущем.
хорошо сработал, качественно. спасибо.
Ответный отзыв