нужен фильтр который правильно ступеньками отформатирует html. - не обязан быть быстрым - обязан не поломать html если он на входе не валидный (форматирование при этом может пострадать - не страшно) - обязан понимать как html так и ...
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $150
требуется - для всех категорий и продуктов предоставить возможность в админке указать произвольный урл - не добавлять в урл никаких вкраплений в виде id категории или продукта. требуется 100% управление урлом из админки. - избавиться от osCsid ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $2500
разыскивается веб дизанер: - ясный без излишеств стиль - четкое понятие о юзабилити, ucd - оригинальные смелые решения - отсутствие "соплей", аккуратность, методичность - умение верстать - умение работать в тесной команде - рабочее знание svn - умение быстро и уверенно работать в ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт17 лет назад
- $5000
На постоянную работу разыскивается классный дизайнер-верстальщик. если для вас юзабилити не пустой звук, не новомодный термин а занятие коим вы занимаетесь давно, мы вас ждем! - 8-ми часовой рабочий день, 15:00-23:00 по московскому времени - отличное знание html, ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт17 лет назад
На постоянную работу разыскивается классный дизайнер-верстальщик. если для вас юзабилити не пустой звук, не новомодный термин а занятие коим вы занимаетесь давно, мы вас ждем! - 8-ми часовой рабочий день, 15:00-23:00 по московскому времени - отличное знание html, ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт17 лет назад
разыскивается классный php кодер для удаленной работы. - ООП наш рулевой - отличное знание php, тонкостей и отличия версий php4 и php5. без словаря. у нас не потогонка, но и размусоливаться времени нет. - уверенное знание mysql, библиотеки ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
на постоянную работу разыскивается классный верстальщик. - 8-ми часовой рабочий день, 15:00-23:00 по московскому времени - отличное знание html, безтабличная верстка, стили, особенности браузеров - знание javascript, ajax на уровне четкого понимания функциональности, умение разобраться в коде написанном ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт17 лет назад
нам в команду нужен (нужна? девушки, отзывайтесь, мы вас любим и ждем! ;)) тестер с хорошим пониманием принципов юзабилити на постоянную работу. ставка от $12/час. ставка будет обязательно расти по мере накопления навыков и опыта. в день ...Тестирование сайтов14 заявокЗакрыт17 лет назад
название вебсайта будет указано в личной переписке по запросу. это совершенно заурядный сайт-доска объявлений по продаже/ренту недвижимости в некоей локальной ближневосточной географической области. предположительный срок работ 6 месяцев с помесячной оплатой. свои потребности по оплате пожалуйста ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт17 лет назад
имеется список учетных записей (формат на ваше усмотрение, предпочтительно csv или xml). требуется написать extension для mediawiki который скушает этот список, и создаст аккаунты. скрипт должен быть достаточно умен чтобы не навредить (не попортить существующие аккаунты). в ...Завершен17 лет назад
- $150
сайт leanwebtemplates.com реализован весьма аккуратно, но требуется его _грамотно_ "одеть" в смарти. критичные моменты которые хотелось бы соблюсти: - желательно организовать шаблоны в иерархической зависимости, как это описано здесь http://www.phpinsider.com/smarty-forum/viewtopic.php?t=9014 - как можно большая часть (желательно вообще вся) ...Завершен17 лет назад
- $100
сайт leanwebtemplates.com реализован весьма аккуратно, но требуется его _грамотно_ "одеть" в смарти. критичные моменты которые хотелось бы соблюсти: - желательно организовать шаблоны в иерархической зависимости, как это описано здесь http://www.phpinsider.com/smarty-forum/viewtopic.php?t=9014 - как можно большая часть (желательно вообще вся) ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
На сайте http://www.havanabluerestaurant.com/ довести до ума "прикрутку" флаш проигрывателя к собственно сайту, починить его при необходимости. Требуется человек который способен причесать сайт до законченного вида. Оплата либо ikobo либо wu. Это разовая работа, для дальнейшего сотрудничества обязательно заполнить форму ...Завершен17 лет назад
существующему сайту http://to-let.info требуется дописать "коммерческую часть" где юзеры смогут регистрироваться и за оплату получать доступ к дополнительным функциям. имеется подробное ТЗ, порядка 10 форм (страниц). время на исполнение порядка 1-2 недели. требуется: опыт работы на php ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
имеется мп3 плеер. требуется модифицировать его так, чтобы фон стал полупрозрачным. сейчас фон черный. плеер находится здесь http://www.havanabluerestaurant.com/2/passion/Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Для работы над серией проектов разыскивается PHP программер с опытом работы с форумом phorum5 (phorum.org) Требуется кастомизировать внешний вид (дизайн я предоставлю), добавить пару полей к форме (и соответственно базе), поменять структуру index.php, добавить специальную страницу ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт19 лет назад
- $700
ищется крутой php программист с углубленным знанием oscommerce. требуется "приодеть" штатный oscommerce. потребуется так же добавить следующую функциональность - возможность загружать товары из экселевского файла; - возможность аплодить более одной картинки на товар; - имеется достаточно хитрая система ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗакрыт19 лет назад
- $100
дефолтный скин в phorum'е сверстан в целом неплохо, но при внимательном рассмотрении обнаруживается масса неэффективностей. требуется создать идеальный скин с точки зрения верстки, все откомментировать, соптимизировать, причесать и вылизать. будет пара небольших пожеланий по раскладке, например фолдеры ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт19 лет назад
- $100
имеется сайт, требуется пофиксить баги. железобетонный список багов будет готов к началу работы. ожидаемое время работы 2 дня.Веб-программирование13 заявокЗакрыт19 лет назад