RSS177

Илья Рик RSS177

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Срочно требуется качественная PR-кампания

    $500

    " Коммерческому проекту срочно нужен свой PR-менеджер" " Иностранному проекту срочно требуется качественная PR-компания и создание положительно имиджа в западных ресурсах " Коммерческий проект OOO TopTreasureBrend Co Ltd. Registered in England and Wales nomber. 07951354 Registered office: The Alexander ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Иностранной компании срочно требуется подключение

    $500

    " Коммерческому проекту срочно требуется установить OPEN CARD . Коммерческий проект OOO TopTreasureBrend Co Ltd. Registered in England and Wales nomber. 07951354 Registered office: The Alexander Suite, Waters Green House, Sunderland Street, Macclesfield SK11 6LF Сайт проекта : www.delivery-worldwide.co... ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочно требуется разработчик Joomla

    $1000

    Срочно требуется WEB разработчик Joomla Коммерческому проекту срочно требуется разработчик сайтов " Коммерческому проекту срочно требуется разработчик сайтов Для подключения дополнительнрых модулей и компонентов сайта Joomla, Virtual Mart Коммерческий проект OOO TopTreasureBrend Co Ltd. Registered in England and Wales nomber. ...

    Joomla
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад