ReMove

Андрей ReMove

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Парсер записей со стороннего сайта в Wordpress

    Нужно парсить новости из блога 1xbet на сайт Wordpress, в соответствующие категории. Что нужно парсить: - Текст записи - Заголовки - Картинки (загружать на сайт) + Проставлять главное изображение записи. ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсер букмекера на DLE

    $250

    Нужен парсер для актуальной версии DLE. Что нужно парсить: - Матчи в линии (Команды / Время / Вероятность выигрыша - где они есть) - Матчи в некоторых акциях (Команды / ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Новостная витрина

    Новостная витрина с тизерами. Краткий функционал: - Добавлять новости по RSS автоматом - Добавление офферов (картинки-тексты-ссылки) - Сортировка тизеров по CTR / CR - Макросы в ссылках - Postback ...

    DLEWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • API: Octotracker + Oblivki

    Нужен скрипт, который бы по API (http://octotracker.com/docs/api и https://oblivki.biz/api-doc): 1. Стопал кампании в тизерке при условиях:     - EPC меньше чем N при M кликов;     - СR меньше чем N при ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
8 минут назад
$50
10 баллов
6 лет назад
API: Octotracker + Oblivki
Задача была довольно сложная с точки зрения её постановки, но довольно быстро со всем разобрались, совместно протестировали, и проект был сдан. Получил море удовольствия от профессионализма Андрея и заряд бодрости на неделю вперёд. Рекомендую к сотрудничеству.
Задача успешно выполнена. Обсудили, протестили, причесали и еще раз потестили. Код красивый и понятный. Рекомендую к сотрудничеству.
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