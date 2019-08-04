Нужно парсить новости из блога 1xbet на сайт Wordpress, в соответствующие категории. Что нужно парсить: - Текст записи - Заголовки - Картинки (загружать на сайт) + Проставлять главное изображение записи. ...
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$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад
- $250
Нужен парсер для актуальной версии DLE. Что нужно парсить: - Матчи в линии (Команды / Время / Вероятность выигрыша - где они есть) - Матчи в некоторых акциях (Команды / ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Новостная витрина с тизерами. Краткий функционал: - Добавлять новости по RSS автоматом - Добавление офферов (картинки-тексты-ссылки) - Сортировка тизеров по CTR / CR - Макросы в ссылках - Postback ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен скрипт, который бы по API (http://octotracker.com/docs/api и https://oblivki.biz/api-doc): 1. Стопал кампании в тизерке при условиях: - EPC меньше чем N при M кликов; - СR меньше чем N при ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
6 лет назад
Задача была довольно сложная с точки зрения её постановки, но довольно быстро со всем разобрались, совместно протестировали, и проект был сдан. Получил море удовольствия от профессионализма Андрея и заряд бодрости на неделю вперёд. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Задача успешно выполнена. Обсудили, протестили, причесали и еще раз потестили. Код красивый и понятный. Рекомендую к сотрудничеству.