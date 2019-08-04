Задача была довольно сложная с точки зрения её постановки, но довольно быстро со всем разобрались, совместно протестировали, и проект был сдан. Получил море удовольствия от профессионализма Андрея и заряд бодрости на неделю вперёд. Рекомендую к сотрудничеству.