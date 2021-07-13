Графический дизайнер
Креативно и доступно преподнесу идею вашего бизнеса через графический дизайн.
Основная специализация - печатная продукция. Верстаю макеты, постеры, брошюры, визитки, многостраничные презентации, журналы.
Использую дизайн для реализации цели компании. Руководствуюсь чистотой и функциональностью макета.
Дизайн ради бизнеса, а не ради дизайна ;)
Работаю в программах Adobe:
1. Indesign - для создания макета, презентации и тд.
2. Photoshop - для ретуширования и обработки фотографий.
3. Illustrator - для создания векторной графики (иконок, фона, инфографики)
Готов к сотрудничеству
Портфолио
- Арт-плакат для бара51 просмотр
- Арт-плакат для бара117 просмотров
- Арт-плакат для магазина одежды98 просмотров
- Презентация для "Ethereum"93 просмотра
- Арт-плакаты для "ЛСП"101 просмотр