Reachdeep

Никита Голосков Reachdeep

 
25 летКазахстан/Алматы
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Графический дизайнер

Креативно и доступно преподнесу идею вашего бизнеса через графический дизайн.

Основная специализация - печатная продукция. Верстаю макеты, постеры, брошюры, визитки, многостраничные презентации, журналы.

Использую дизайн для реализации цели компании. Руководствуюсь чистотой и функциональностью макета. 

Дизайн ради бизнеса, а не ради дизайна ;)

Работаю в программах Adobe:

1. Indesign - для создания макета, презентации и тд.

2. Photoshop - для ретуширования и обработки фотографий.

3. Illustrator - для создания векторной графики (иконок, фона, инфографики)

Готов к сотрудничеству

InDesignIllustratorPhotoshopИнфографика
Портфолио