Внимательно! Современно, стильно, адаптивно ;)
Доброго времени суток!
Меня зовут Александр и я начинающий дизайнер из Воронежа. Учусь и работаю на любимой работе, называемым хобби. Рисую с самого рождения и буду рисовать =)
Работаю на лучшей бирже в рунете — Weblancer.net.
Имею высокие навыки работы в Photoshop и Coral, более 6-ти лет.
Закончил художественное училище.
Люблю свою работу и живу этим!
И всех своих будущих заказчиков ;)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- То что создается на бумаге)119 просмотров
- Стиль Retro Wave110 просмотров
- Логотип SMart_Design99 просмотров
- Агитационная работа: "На коррупцию управа есть!"68 просмотров
Баннеры
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Иконки и Пиксель-арт
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