Renaeshon

Александр Шевченко Renaeshon

 
27 летРоссия/Воронеж
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Внимательно! Современно, стильно, адаптивно ;)

Доброго времени суток!

Меня зовут Александр и я начинающий дизайнер из Воронежа.  Учусь и работаю на любимой работе, называемым хобби. Рисую с самого рождения и буду рисовать =) 

Работаю на лучшей бирже в рунете — Weblancer.net

Имею высокие навыки работы в Photoshop и  Coral, более 6-ти лет.

Закончил художественное училище.

Люблю свою работу и живу этим!

И всех своих будущих заказчиков ;) 

Photoshop
Портфолио
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $12от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$5/час
от $12от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $12от 2 дней
нет рейтинга