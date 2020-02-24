Внимательно! Современно, стильно, адаптивно ;)

Доброго времени суток!

Меня зовут Александр и я начинающий дизайнер из Воронежа. Учусь и работаю на любимой работе, называемым хобби. Рисую с самого рождения и буду рисовать =)

Работаю на лучшей бирже в рунете — Weblancer.net.

Имею высокие навыки работы в Photoshop и Coral, более 6-ти лет.

Закончил художественное училище.

Люблю свою работу и живу этим!

И всех своих будущих заказчиков ;)